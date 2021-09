POTVRDENÉ: Poslanci okolo Kolíkovej ODCHÁDZAJÚ do klubu SaS! klub Za ľudí ZANIKNE

Už je to oficiálne! Ako bolo včera avizované, Mária Kolíková so svojou frakciou prestupuje do strany liberálov. Oficiálne to oznámili na dnešnej tlačovej konferencii strany Sloboda a Solidarita.