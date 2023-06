Bývalý premiér a predseda Demokratov Eduard Heger nepovedie kandidátnu listinu svojej strany do predčasných parlamentných volieb. Nebude to ani nikto zo známych poslancov akými sú Miroslav Kollár, Juraj Šeliga, Ján Budaj, či Jana Žitňanská. Bude to iná žena, ktorá do politiky vstúpila po boku exprezidenta Andreja Kisku - lekárka Andrea Letanovská.

Zásadná zmena je možno prekvapivá, no v kuloároch sa o nej už pár dní diskutovalo. Podľa expremiéra si strana Demokrati od začiatku povedala, že odhodia egá bokom: „Rozmýšľal som, čo môže byť mojim najväčším dôkazom. Je to uprednostnenie nás všetkých, pretože úspech v celku je to najpodstatnejšie. Preto som sa rozhodol, že nebudem na prvom mieste našej kandidátnej listiny, ale prenechám toto miesto Andejke Letanovskej.“ Heger to podľa vlastných slov urobil aj pre životný príbeh Letanovskej, ktorá vraj zosobňuje zodpovednosť, nesebeckosť, slušnosť a čestnosť: „Každý deň bojuje za záchranu životov. Slovensko potrebuje ľudí, ako je Letanovská. Nejde jej o seba, nebude šíriť konflikty. Pôjde jej o nás, a bude tak, ako doteraz, slúžiť ľuďom.“

Letanovská príjemné slová expremiérovi vrátila: „Heger je otvorený a priateľský. Som rada, že nás v Demokratoch spája práve on. Ďakujem kolegom za podporu, bez nich by som tu nestála.“ Nová volebná líderka Demokratov prezradila, že nechcem hovoriť o ich strane, ale o Slovensku. Vraj nie je úlohou politikov, aby sa zaoberali sami sebou: „Som lekárkou a zaviazala som sa, že budem slúžiť chorým a trpiacim bez ohľadu či je deň alebo noc. Pred 30 rokmi som na to prisahala. Musíme sústrediť všetko na to, aby sme zachránili životy. Toto prinášam do politiky. Prinášame odbornosť a slušnosť.“

Letanovská je primárkou Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny v Národnom onkologickom ústave. „Relaxuje pri umení. S manželom rada cestuje, často za hudbou, divadlom a umením,“ píše sa o Letanovskej na stránkach Demokratov. Do parlamentu sa prvýkrát dostala na kandidátke strany Za ľudí s vtedajším ich predsedom Kiskom. Po tom, ako sa stala líderkou Za ľudí Veronika Remišová sa nepohodli a zo strany vystúpila. Z parlamentu odišla po tom, ako sa do neho vrátil Vladimír Ledecký, ktorý odišiel z funkcie štátneho tajomníka Ministerstva investícií.

Okrem práce v onkologickom ústave a politike vyučuje na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je absolventkou tej istej školy, kde získala titul MUDr. Následne pokračovala štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite v odbore urgentná medicína, kde pre zmenu získala titul PhD. z chirurgie.

