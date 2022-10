Voliči sa budú môcť s otázkami k spojeným regionálnym voľbám obrátiť na informačnú linku. Ministerstvo vnútra (MV) SR ju spustí v poslednom predvolebnom týždni. Pre TASR to uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán MV SR Eva Chmelová.

Otázky nie sú podľa Chmelovej vymedzené. "Volič sa môže spýtať čokoľvek, čo ho trápi a čo chce vedieť," skonštatovala. V predvolebnom týždni bude možné na linku zavolať v čase od 7.30 do 16.00 h. V deň konania volieb bude linka dostupná až do zatvorenia volebných miestností, teda do 20.00 h.

Spojené voľby do orgánov miest a obcí i orgánov samosprávnych krajov budú 29. októbra. Voliči môžu hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. V jeden deň si budú vyberať starostov, respektíve primátorov, poslancov zastupiteľstiev, ako aj predsedov krajov a poslancov krajských zastupiteľstiev.