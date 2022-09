S obvinením, že na bratislavskom Magistráte sa za pôsobenia primátora Matúša Valla prudko zvýšil počet zamestnancov, prišiel jeho vyzývateľ v nadchádzajúcich komunálnych voľbách Rudolf Kusý. Úradujúci starosta mestskej časti Nového mesta v okamihu ohlásenia svojej kandidatúry vyhlásil, že Vallo na Magistráte zamestnal 400 nových ľudí.



„Team Vallo nám ukradol Bratislavu. Toto nie sú silné slová, toto je moje hlboké presvedčenie. Máme za sebou štyri premárnené roky a potrebujeme, aby Bratislava fungovala pre všetkých,“ uviedol Kusý a skritizoval navýšenie počtu zamestnancov magistrátu, ktorých podľa neho pribudlo až 400.



Reakcia primátora na seba nenechala dlho čakať:



Mesto má viac zamestnancov, no „nie je to trojnásobok, ani dvojnásobok zamestnancov, ako tvrdia niektorí. Pri našom nástupe bolo na magistráte 585 zamestnancov a teraz to je 996 zamestnancov,“ špecifikoval na sociálnej sieti Vallo.



Keď teda jeho vyzývateľ Kusý hovorí o navýšení počtu zamestnancov magistrátu, nepracuje s úplne presnými číslami . Nepribudlo ich 4OO, ale 411.



Pod Vallovým vedením sa Magistrát obohatil aj o štruktúru s názvom „Metropolitný inštitút Bratislavy“ (MIB). Príspevková organizácia hlavného mesta zamestnáva takmer 70 ľudí. Za cieľ si kladie „podporovať kvalitnú architektúru a funkčné riešenia odzrkadľujúce potreby obyvateľov Bratislavy, aj vzhľadom na spoločenské a klimatické zmeny.“





Podľa internetovej stránky MIB útvaru do utorka 6. septembra 2022 šéfovala pani Milota Sidorová. V profile na Denníku N sa identifikuje ako „facilitátorka, plánovačka, moderátorka, analytička, networkerka a feministka v službách spravodlivejšieho mestského plánovania“.



Vyštudovaná krajinná architekta profesný životopis na stránke MIB zverejnený nemá, čo s výnimkou riaditeľa inštitútu platí aj v prípade všetkých ostatných spolupracovníkov. Aktuálne je vedením útvaru poverený Mgr. Juraj Hurný.



Primátor Vallo svoju personálnu politiku obhajuje a akúkoľvek kritiku nekompromisne odmieta:

