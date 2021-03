Konečne ho vypočujú! Podnikateľa Michala Suchobu, ktorý sa stále nachádza v Spojených arabských emirátoch (SAE), čaká budúcu sobotu výsluch! Hoci od zadržania ostatných obvinených v rámci záťahu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Mýtnik, Františka Imreczeho či Jozefa Brhela, uplynulo niekoľko týždňov, Suchoba ešte k obvineniu nepovedal policajtom ani vetu. A viac svetla nevnesie do prípadu ani po plánovanom výsluchu. Ten sa bude totiž týkať úplne inej kauzy!

O podnikateľovi Michalovi Suchobovi až do spomínanej akcie NAKA väčšina Slovákov nikdy nepočula. Všetko sa zmenilo po jeho obvinení, keď začali na verejnosť vychádzať indície, že jeho firma Allexis s. r. o. mohla profitovať na zákazkách z Finančnej správy (FS). Má sa to písať aj v uznesení o obvinení, kde sú okrem Suchobu, Imrezceho a bratov Brhelovcov obvinené aj ďalšie osoby. Práve Imrecze mal mať so Suchobom nadštandardné vzťahy. Tieto skutočnosti údajne prezradil polícii bývalý šéf Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) Ľudovít Makó. „Na pozíciu riaditeľa Kriminálneho úradu FS som nastúpil 15. 9. 2014. Asi dva mesiace predtým som sa zoznámil s Františkom Imreczem, vtedajším prezidentom FS,“ mal povedať

Michal Suchoba bude už čoskoro vypovedať, avšak v kauze Očistec. Zdroj: PZ SR

Makóa s Imreczem pritom podľa vlastných slov mali zoznámiť v jednej z bratislavských reštaurácií exprezident Policajného zboru Tibor Gašpar a nitriansky oligarcha Norbert Bödör. Obaja uvedení sú momentálne zadržaní a obvinení v kauze Očistec. A práve v tejto kauze čaká Suchobu v sobotu (27. 3.) o ôsmej ráno výsluch. A nie hocijaký! Uskutoční sa prostredníctvom telemosta.

