Prezidentka Zuzana Čaputová (47) je po voľnom víkende opäť v jednom kole! Najnovšie je už druhý deň na cestách po Banskobystrickom kraji. Navštívila firmu, ktorá by podľa nej mohla predznamenať novú tvár našej krajiny!

Prezidentka svojou návštevou nadväzuje na svoju nedávnu správu o stave republiky, v ktorej vyzývala, aby sa Slovensko nevracalo do čias pred pandémiou koronavírusu. "Aj touto návštevou by preto chcela ukázať, že už teraz sú všade na Slovenku pozitívne príklady, ktoré ukazujú cestu, ktorou sa môžeme ako štát vydať. V rámci kraja navštívi miesta a projekty, ktoré sú ukážkou toho, aké Slovensko môžeme mať a poukáže na udržateľné riešenia environmentálne, sociálne, ale aj ekonomické," uviedla riaditeľka komunikačného odboru Martina Goffová.

Stoja pred ňou v pozore

Prezidentka je zároveň aj hlavnou veliteľkou ozbrojených síl. Návštevu Banskobystrického kraja využila aj na to, aby navštívila veliteľstvo vzdušných ozbrojených síl. "Moje kroky smerovali do Zvolena okrem iného aj preto, že tu sídli naše Veliteľstvo vzdušných síl OS SR. Ako hlavná veliteľka ozbrojených síl som rokovala s jeho velením o stave našej vzdušnej obrany a modernizačných plánoch. Som rada, že konštatovali pripravenosť chrániť bezpečnosť nášho vzdušného priestoru aj naďalej, a taktiež pripravenosť asistovať civilným zložkám v prípade krízových situácií v budúcnosti," vysvetlila Zuzana Čaputová. Za záujem sa prezidentke poďakoval aj minsiter obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

Inovatívne technológie sú budúcnosť

Pre prezidentkou "Aké môže byť Slovensko v budúcnosti, ukazuje firma z Banskej Bystrice, ktorá dokáže po kolaudácii novej linky spracovať ročne 1 miliardu PET fliaš. Táto linka a 100 nových zelených pracovných miest sú výsledkom investície 13 miliónov eur," uviedla prezidentka na svojom oficiálnom profile na sociálnej sieti s dôvetkom, že firma chystá aj ďalšie nové investície. "Fľaše sa tu spracujú na PET vločky, z ktorých sa ďalej tvoria vlákna pre textílie do áut, koberce či módu a regranulát, z ktorého zase vyrábajú nové fľaše. Navštívila som túto spoločnosť, lebo je dôkazom toho, že podnikanie môže byť zelené a zároveň ekonomicky efektívne. Vnímam to ako cestu pre Slovensko investovať do rozvoja zelených inovácií v hospodárstve," uzavrela.