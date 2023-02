Premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý je zároveň šéfom rezortu financií, nominoval v januári Martina Klusa na teplé miesto v kontrolnej inštitúcii. Rozhodnutie zdôvodňoval „Klusovým zastávaním vysokých štátnych funkcií, menovite pôsobením ako štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí“.

Sulík sa obul do Klusa: Drsné slová o podozrení z "volebnej korupcie" (november 2022)

Líder SaS Richard Sulík sa však viackrát vyjadril, že nominácia „má nepeknú pachuť, ale nech to posúdia iní“. Ako povedal aj v rozhovore pre Denník N, „možno to budú posudzovať orgány činné v trestnom konaní, niektoré súvislosti sú až do očí bijúce."

Martin Klus - politológ, politik a nezávislý poslanec NR SR Zdroj: Pavol Zachar

Martin Klus sa nikdy netajil ambíciou rozvíjať svoju kariéru v diplomacii a aj preto ho liberáli po voľbách 2020 nominovali na pozíciu štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí. Keď SaS odišla z koalície, Klus sa musel funkcie vzdať a vrátil sa do parlamentu. Čoskoro však z klubu vystúpil a začiatkom decembra aj zo strany. Ako dôvod uvádzal, že sa nestotožňuje s myšlienkou SaS povaliť Hegerovu vládu.

Hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan na vyjadrenia o Klusovi reagoval slovami, že "každú relevantnú informáciu, aj z mediáleho prostredia, samozrejme prokuratúra vyhodnotí, rovnako ako sa zaoberáme všetkými podaniami, ktoré napadnú".

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE