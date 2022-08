Nič z toho, čo bolo povedané na koaličnom rokovaní, nevyzeralo ako kompromis a splnenie kardinálnej podmienky SaS. Po piatkovom stretnutí to skonštatoval líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík s tým, že vyjednávacie tímy sa stretnú opäť budúci týždeň. Liberáli rátajú s tým, že minister financií Igor Matovič (49) neodstúpi z funkcie a ministri SaS po vypršaní ultimáta podajú demisiu a vládu opustia.

"Ide o to, akým chaotickým, zničujúcim spôsobom funguje naša vláda," podotkol Sulík s tým, že ich postoj nemá nič spoločné s osobnými spormi. Matovič je podľa neho osobne zodpovedný za množstvo nesprávnych krokov vlády. SaS sa na tom podľa slov Sulíka nechce podieľať. Zopakovali, že ak Matovič ostane vo vláde, opustí ju SaS. Na piatkovom rokovaní nenadobudol pocit, že by sa niečo malo meniť.

Posledné rokovanie? Richard Sulík dorazil na piatkové stretnutie koaličných partnerov v hoteli Bôrik Zdroj: Anton Štefunko

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský novinárom povedal, že každá strana si na stretnutí povedala svoj postoj k situácii. Rokovania môžu podľa jeho slov smerovať "kamkoľvek".

Šéfka Za ľudí Veronika Remišová ešte pred stretnutím uviedla, že strana bude naďalej presadzovat pokračovanie štvorkoalície. "Z nášho pohľadu je potrebné investovať energiu do riešenia problémov ľudí na Slovensku, nie do osobných sporov medzi koaličnými partnermi," napísala na sociálnej sieti. Slovensko podľa jej slov trápia úplne iné problémy, ako osobné spory politikov. "Slovensko trápia suchá, mnohým hrozí energetická chudoba v budúcom roku kvôli vysokým cenám plynu. Toto je potrebné riešiť."

Posledné rokovanie? Piatkové stretnutie koaličných partnerov v hoteli Bôrik Zdroj: Anton Štefunko

O zmysle piatkového rokovania od začiatku pochyboval politológ Radoslav Šetefančík, poďla ktorého sa nemalo udiať nič dôležité. "SaS bude predstierať, že má záujem o zotrvaní tejto vládnej koalície, ale v skutočnosti už dávno zabuchli dverami," skonštatoval ešte v piatok ráno s tým, že saskári nechcú byť "zas a znovu" obviňovaní z pádu vlastnej vlády. "Ktorý príčetný volič by volil stranu, ktorej primárna politická aktivita sa sústredí na pád vlastnej vlády. Aby im to ale Heger neuľahčil, mal by ešte do konca augusta požiadať parlament o vyslovenie dôvery, kde by to zas a znovu ostalo na pleciach SaS," uzavrel.

Radoslav Štefančík Zdroj: Peter Brenkus

Piatkové stretnutie vo vládnom hoteli Bôrik zvolalo hnutie OĽANO. Vo štvrtok (11. 8.) jeho predsedníctvo a poslanci vyhlásili, že ich líder Igor Matovič ostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SaS a ich stanovisko je nemenné.

Spor v koalícii sa vyostril potom, ako parlament prelomil veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne Matoviča. Liberáli následne vypovedali koaličnú zmluvu, žiadajú vypracovanie novej. Trvajú na odchode Matoviča z vlády. Pri nesplnení podmienok avizovali ministri SaS na záver augusta demisiu.

