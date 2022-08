Matovič zostane ministrom financií aj po uplynutí ultimáta od strany SaS. Uznieslo sa na tom predsedníctvo hnutia OĽANO, ako aj jeho poslanecký klub. OĽANO zároveň pozvalo predstaviteľov strán "pôvodnej" koalície na piatkové stretnutie v hoteli Bôrik. Informovalo o tom hnutie OĽANO v stanovisku. "Toto rozhodnutie je nemenné. Igor Matovič vyhral voľby. Dostal mandát na zostavenie koalície pre toto volebné obdobie. Je predsedom strany s najvyšším počtom poslancov v parlamente," odôvodnilo svoje rozhodnutie predsedníctvo a poslanci OĽANO.

Hnutie upozornilo, že Slovensko čelí bezprecedentným výzvam, ako je pandémia, vojna na Ukrajine, utečenecká kríza, extrémna inflácia či rast cien energií. "Je to čas, kedy je potrebné držať spolu, poskytnúť občanom potrebnú oporu a istotu, že ich vláda týmto náročným obdobím bezpečne prevedie," dodalo v stanovisku.

Strana SaS odkázala, že sa rokovania zúčastní a následne zaujme stanovisko. Na stretnutie príde vyjednávací tím v zložení predsedu SaS a vicepremiéra Richarda Sulíka, ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej a podpredsedu strany a ministra školstva Branislava Gröhlinga. Informoval o tom Gröhling v piatok ráno. "Po včerajšom vyhlásení idem na toto rokovanie kvôli premiérovi Eduardovi Hegerovi, ale idem tam s tým, aby som mu opätovne osobne povedal, že moja demisia je pripravená na podpis," povedal minister školstva na tlačovej konferencii. Nekompromisné vyjadrenia ostatných koaličných lídrov nájdete v našej galérii.

Jana Žitňanská zo Za ľudí by bola podľa svojich slov rada, keby stretnutie nebolo posledným, ale naopak, prvým rokovaním o tom, ako pôjde štvorkoalícia ďalej. "Pevne dúfam, že ešte stále existuje cesta sa dohodnúť, aby sme v nejakej podobe dovládli," uviedla s tým, že prediskutovať to treba vnútri a neobťažovať ľudí možnými konštrukciami.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka nepôjde o nič dôležité. "SaS bude predstierať, že má záujem o zotrvaní tejto vládnej koalície, ale v skutočnosti už dávno zabuchli dverami," skonštatoval s tým, že saskári nechcú byť "zas a znovu" obviňovaní z pádu vlastnej vlády. "Ktorý príčetný volič by volil stranu, ktorej primárna politická aktivita sa sústredí na pád vlastnej vlády. Aby im to ale Heger neuľahčil, mal by ešte do konca augusta požiadať parlament o vyslovenie dôvery, kde by to zas a znovu ostalo na pleciach SaS," uzavrel.

SaS pred časom vypovedala koaličnú zmluvu a žiada vypracovanie novej. Jej požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. Ak sa jej požiadavky nenaplnia do konca augusta, ministri za SaS chcú podať demisiu.