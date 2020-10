Slovensko sa v prípade aktuálnej situácie s pandémiou nového koronavírusu snaží zatiahnuť poslednú záchrannú brzdu. Ak nezafunguje, Slovensko čaká lockdown ako v Izraeli. Po rokovaní ústredného krízového štábu to vyhlásil premiér Igor Matovič (OĽANO) s tým, že Slovensko a jeho obyvatelia majú poslednú možnosť na to, aby boli opatrní a dodržiavali protiepidemické opatrenia. Predseda vlády chce so zástupcami Konferencie biskupov Slovenska (KBS) prediskutovať obdobie Dušičiek.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) upozornil, že ak časť ľudí, ktorá doteraz opatrenia nerešpektovala, nezmení svoje správanie, tak ani aktuálne sprísnenie opatrení nemusí byť dostatočné. "Ak sa 35 percent populácie rozhodne, že to bude ignorovať, čaká nás kompletný lockdown,"uviedol šéf rezortu zdravotníctva. Reprodukčné číslo je podľa Krajčího na úrovni 1,43, v lete bolo 1,15. Minister chce, aby sa Slovensko priblížilo k letným hodnotám.

Na snímke súhrn nových protiepidemických opatrení, ktoré prijal ústredný krízový štáb SR a ktoré nadobudnú platnosť od 15. októbra, počas tlačovej konferencie po zasadnutí ústredného krízového štábu SR, 11. októbra 2020 v Bratislave. Medzi ne bude patriť povinnosť nosiť rúško aj v exteriéri, zákaz hromadných podujatí, zákaz zhromažďovania sa, reštaurácie budú môcť podávať len zabalené jedlo a jeho konzumácia bude možná len v exteriéri. Zatvoria sa fitnescentrá, wellness zariadenia, akvaparky, kú Zdroj: Pavol Zachar

Opatrenia, ktoré sa majú na Slovensku v najbližších dňoch sprísniť, budú podľa premiéra platiť, kým sa sedemdňový kĺzavý medián nezníži pod 500. "Máme to v našich rukách. Skúsme urobiť všetko pre to, aby to bolo čím skôr,"vyhlásil. Matovič avizuje, že sa plánuje stretnúť aj so zástupcami KBS, aby s nimi prediskutoval obdobie Dušičiek. "Môj cieľ je, aby sme to odložili do času, keď bude priaznivejšia pandemická situácia a cestovanie nebude spôsobovať potenciálne riziko," povedal predseda vlády. Ľudí vyzval, aby v týchto dňoch a týždňoch boli opatrní pri stretávaniach sa a neohrozovali starších, chorých či inú rizikovú skupinu obyvateľov. Dôrazne odporúča necestovať. "Mohlo by to spôsobiť, že nabudúce nebudeme navštevovať jeden hrob, ale viacero."Ľudí vyzval na zodpovednosť, inak podľa neho môžu všetky opatrenia "zahodiť do koša".

Nové opatrenia Zdroj: Q

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) taktiež uviedol, že na Slovensku je potrebné celoplošne obmedziť stretávanie sa. Lokálny lockdown Oravy či Bardejova v súčasnej situácii už podľa Krajniaka nepomôže. Aktuálne už nie sú ani takzvané regionálne COVID-19 semafory. "O päť minút 12 sa snažíme dostať situáciu pod kontrolu. Choroba diktuje nám. Musíme začať my diktovať chorobe,"skonštatoval. Cieľom je podľa neho to, aby sa krivka pozitívne testovaných na COVID-19 začala na Slovensku splošťovať. To, že regionálny lockdown aktuálne nie je v hre, potvrdil aj minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO), poukázal pritom na aktuálne čísla nakazených i šírenie nového koronavírusu na Slovensku. Minister vnútra avizuje posilnenie kontrol zo strany polície i to, že policajti už nebudú len upozorňovať, ale aj rozdávať pokuty či prípad posunú na správne konanie.

Prečítajte si tiež: