Rodina, priatelia, politici aj verejnosť smútia. Vo Františkánskom kostole v Bratislave sa o 13. hodine koná posledná rozlúčka so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Vladimírom Dolinayom († 38). O 15. hodine ho pochovajú na petržalskom cintoríne v Kopčanoch. Jeho život vyhasol 25. júla 2020 pri dopravnej nehode pri Komárne.

Rodinná tragédia... Dolinay sa v aute viezol so svojou manželkou Zuzanou a dvaapolročným synom Adrianom. Krátko po Vladimírovi tento svet opustila aj jeho manželka. O ich syna sa teraz majú starať rodičia Zuzany a jej sestra. Vladimír Dolinay sa ako dlhoročný komunálny politik zaoberal najmä otázkami transparentnosti, korupcie či životného prostredia. V parlamentných voľbách sa na kandidátke strany Za ľudí uchádzal o post poslanca, ktorý sa mu však nepodarilo získať. No po troch mesiacoch bol vymenovaný za štátneho tajomníka na ministerstve kultúry.

K tragickým okolnostiam prišlo v sobotu 25. júla medzi Komárnom a obcou Iža, kde sa Dolinayovo auto čelne zrazilo s protiidúcim vozidlom, ktoré náhle vybočilo do protismeru. Podľa našich informácií v ňom mali sedieť dve osoby, ktoré utrpeli rôzne zranenia a ošetrili ich v komárňanskej nemocnici. Štátny tajomník bol na mieste mŕtvy a jeho manželka bola letecky transportovaná do novozámockej nemocnice. V piatok 31. júla 2020 zraneniam aj ona podľahla. Pochovať ju majú tento týždeň. Dnes sa so zosnulým štátnym tajomníkom lúčia aj politici. Posledná rozlúčka bude v Bratislave. Smútočný veniec poslala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Na štátneho tajomníka spomína aj poslankyňa Jana Žitňanská. “Vladko Dolinay bol v prvom rade dobrý človek. Spoznali sme sa pred desiatimi rokmi a za ten čas sa z nás stali nielen kolegovia, ale aj dobrí priatelia. Vladko bol vždy pokojný, empatický, pracovitý, ochotný okamžite pomôcť. Bojoval za práva Slovákov žijúcich v zahraničí ako málokto a aj vďaka nemu som sa s viacerými z nich mala možnosť zoznámiť, keď prišli na moje pozvanie do Európskeho parlamentu. Už dlhší čas sme plánovali spoločný výjazd do Vojvodiny, žiaľ, nestihli sme to. Vladko nám bude všetkým veľmi chýbať,” vyjadrila sa poslankyňa Národnej rady Jana Žitňanská (46).

Posledná rozlúčka s Valdimirom Dolinayom Zdroj: nj

“Na Vladovi ma prekvapilo, že za jeho plachým úsmevom sa skrývala neutíchajúca, ticho neústupčivá snaha o spravodlivejší svet,”spomína bývalý prezident Andrej Kiska (57). Krátko pred začatím poslednej rozlúčky sa pred kostolom zišlo mnoho Dolinayových priateľov a kolegov. Medzi inými aj exprezident Andrej Kiska, premiér Igor Matovič, poslankyňa Jana Žitňanská, minister obrany Jaroslav Naď, ministerka kultúry Natália Milanová, podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, minister sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková či predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba a mnohí ďalší. Ako jeden z prvých sa smútiacim v kostole prihovoril bývalý prezident Andrej Kiska. "Slovensko by si malo priať mať v politike presne takých ľudí, akým bol Vladimír Dolinay,"povedal. Smútočným príhovorom pokračovala Dolinayova švagriná.

Krátko pred pol jednou už pred plným kostolom postávali desiatky smútiacich hostí s kyticami kvetou, zatiaľ čo vo vnútri prebiehal smútočný obrad. Celbrujúci kňaz Gerhard Glazer vo svojej kázni o živote a smrti označil bolesť a utrpenie za "Boží megafón v hluchom svete". Pričom smutná atomosféra bola umocnená tónmi kostolného orgánu a spevom menšieho zboru.

Posledná rozlúčka s Vladimírom Dolinayom Zdroj: archív

Informácie budeme aktualizovať...

Mohlo by vás zaujímať: