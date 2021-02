Ľubomír Petrák († 59) patril medzi poslancov, ktorí boli obľúbení nielen medzi členmi svojej strany, ale naprieč celým politickým spektrom. Jeden z jeho najbližších spolupracovníkov a bývalý minister Ján Richter prežíval jeho smrť ťažko: „Odišiel človek, s ktorým som spolupracoval desiatky rokov. Ľubo Petrák († 59) bol poctivý a pracovitý kolega a vzorný otec rodiny. Vyjadrujem úprimnú sústrasť celej rodine a blízkym.“

Predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová ocenila Petrákove († 59) kvality: „Je mi to úprimne ľúto. Bol to človek kultivovaného dialógu, človek, ktorý vedel preukázať rešpekt aj kolegom v opozícii, človek, ktorý počúval, skrátka politik, s ktorým si viete predstaviť konštruktívnu spoluprácu napriek tomu, že stojíte na opačných brehoch politického spektra.“



O jeho obľúbenosti svedčí aj to, že od roku 1992 bol starostom Hurbanovej Vsi.





Ľubomír Petrák († 59) bol ženatý a zanechal po sebe aj dve deti. Dnes kvôli jeho pohrebu prerušili rokovanie parlamentu od 12.00 do 16.00, aby sa mohli zúčastniť poslednej rozlúčky aj jeho kolegovia.

Hurbanova Ves je ponorená do smútku od skorých ranných hodín. Ľudia môžu svoju úprimnú sústrasť vyjadriť v kondolenčnej listine, ktorá je dostupná na Obecnom úrade.

Kondonlenčná listina v Hurbanovej Vsi, kde bol nebohý Ľubomír Petrák († 59) starostom od roku 1992. Zdroj: Matej Kalina

Na cintoríne sa schádza rodina zosnulého poslanca a jeho kamaráti dávno pred pohrebom. Ľudia nosia vence a v tichosti spomínajú na krásne chvíle s bývalým politikom.

Pohreb poslanca Smeru Ľubomíra Petráka, ktorý zomrel v sobotu 20. februára vo veku 59 rokov. Zdroj: Matej Kalina

Pohreb začína o 14.00.