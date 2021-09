POSLEDNÁ ROZLÚČKA so SMERÁKOM Vargom († 68): Zdravotné PROBLÉMY a prišiel aj PELLEGRINI!

Posledná rozlúčka s politikom sa začína dnes o 9.30. Svoju prítomnosť na nej deklarovalo viacero poslancov. Aj to bol dôvod, prečo zrušili dnešné plánované dopoludňajšie hlasovanie v Národnej rade.

Prví hostia sa pred bratislavským krematóriom začali schádzať niekoko desiatok minút pred začiatkom obradu. Poslednýkrát sa s politikom prišli rozlúčiž aj expremiér Peter Pellegrini, bývalý poslanec Smeru Viktor Stromček, súčasný hovorca strany Ján Mažgút či poslanec Hlasu Ján Blcháč. S politikom sa prišlo rozlúčiť niekoľko desiatok ľudí. Tí nakoniec zaplnili celú obradnú sieň a viacerí počas obradu stáli pred budovou.

Obrad sa začal krátkou spomienkou na politika: "Bude žiť v našich srdciach a myšlienkach."



„Bol presvedčený sociálny demokrat a pokiaľ mu to umožňovalo zdravie pôsobil mimoriadne aktívne, tak na pôde parlamentu, ako aj v rámci vnútrostraníckej práce," rozlúčil sa s ním Smer-SD na sociálnej sieti. Fico na sociálnej sieti priznal, že posledné roky mal Varga viacero zdravotných problémov. "Ivan mal čaro decentnosti a zdravého úsudku, ktorý si priniesol z profesionálneho života. To sú nepostrádateľné vlastnosti. Je mi veľmi ľúto, že to nemal v posledných rokoch ľahké v živote a zdravie ho trápilo viac ako iných," napísal.

Varga sa narodil 15. júna 1953, študoval na Chemickotechnologickej fakulte na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave. Neskôr pôsobil vo firme Slovakfarma Hlohovec, a to na rôznych pozíciách.

Od roku 2002 bol poslancom NR SR. Pôsobil ako člen Výboru NR SR pre poľnohospodárstvo, neskôr v parlamentnom výbore pre financie, rozpočet a menu a následne tiež vo Výbore NR SR pre zdravotníctvo. Bol jedným zo zakladateľov strany Smer-SD.

Správu budeme aktualizovať.