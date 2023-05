Vláda nie je medzi občanmi populárna. Svojimi konfliktami a výstrelkami sa koaličné strany dostali na nižšie priečky prieskumov, zatiaľ čo opozičný Hlas a Smer vystrelili percentami k výšinám. Najnovšie o uvoľnenie z pozície požiadali ministri Samuel Vlčan (OĽaNO) z ministerstva pôdohospodárstva a Rastislav Káčer (Demokrati) z rezortu zahraničných vecí. Dôvodom má byť kauza s dotáciami, ale aj vystúpenie premiéra Eduarda Hegera (Demokrati) vo verejnoprávnej televízii. Opoziční poslanci bijú na poplach!

Dočasne poverená vláda má v inventári viacero káuz. Jednou z nich boli bezpečnostné previerky Romana Mikulca (OĽaNO), ktorý za svoju kariéru čelil deviatim pokusom o odvolávanie. Národný bezpečnostný úrad sa kriticky vymedzil voči ministrovi vnútra, prezidentka však dala za pravdu jeho obhajovateľom. Obvinenia NBÚ považovala za absurdné.

Ďalším prípadom bolo odstúpenie Vladimíra Lengvarského (OĽaNO) z funkcie ministra zdravotníctva. „Nebudem ďalej pracovať pod tlakom v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti," povedal pri svojom odchode z rezortu. Zdravotníctvo sa medzitým už dlho zmieta v problémoch, na poplach bijú fondy z Plánu obnovy či nemocnica Rázsochy.

Najnovšie však prišla na pretras miliónová dotácia pre firmu Reko Recycling, ktorú vlastní spomínaný Samuel Vlčan. Dotáciu mala firma dostať od ministerstva životného prostredia. Otázky ohľadom legálnosti dotácie však donútili Vlčana opustiť ministerskú stoličku. K situácii sa v rámci mimoriadneho vysielacieho času RTVS vyjadril aj Eduard Heger. Namiesto ospravedlnenia či riešenia však priniesol divákom iba samochválu a stranícku propagandu. To sa nepáčilo členovi predsedníctva a ministrovi zahraničných vecí Rastislavovi Káčerovi, ktorý podal žiadosť o svoje odvolanie z funkcie. Podľa neho sa premiér zachoval neprofesionálne.

„V najbližších dňoch budem rokovať s prezidentkou a spoločne hľadať riešenie, ako Slovensko uchrániť pred chaosom a krajinu stabilne priviesť k predčasným voľbám,“ uviedol predseda vlády Heger, ktorému sa vláda rozpadá pod rukami.

Vo vzduchu podľa politológov visí aj otázka úradníckej vlády. "Myslím si, že prezidentka úradnícku vládu nevymenuje, hoci k tomu nikdy nebola bližšie. Pani prezidentka sa jasne vyjadrila, že vládu odvolá v prípade, ak nebude funkčná. Naša vláda je chaotická, absurdná, ale stále funkčná, no priznávam, že odchod ministra Káčera a Vlčana by mohli takúto funkčnosť do budúcna značne skomplikovať. Zároveň však ostáva naivné myslieť si, že úradnícka vláda za tých pár mesiacov dokáže napraviť všetky naše problémy. Otázne je aj to, či by mala dostatočnú podporu v parlamente," tvrdí politológ Tomáš Koziak.

Za pravdu mu dáva aj ďalší odborník z Inštitútu pre verejné otázky, politológ Grigorij Mesežnikov: "Išlo by o ďalšiu udržiavaciu vládu, ktorej efektivita by bola rovnaká, ako v prípade súčasnej vlády. Pani prezidentka Čaputová definovala, že vládu odvolá, ak táto nejakým spôsobom zlyhá. Odchod ministrov nemusí nutne znamenať zlyhanie vlády. Uvidíme však, čo pani prezidentka povie, keď sa vráti z korunovácie Karola III," povedal.

Prezidentka sa medzitým z Londýna vyjadrila, že svoje stanovisko k vnútropolitickej situácii oznámi verejnosti, keď sa vráti na Slovensko, a prerokuje situáciu s premiérom Hegerom a predsedom parlamentu Borisom Kollárom. Ako však zdôraznila, už vie, ako bude postupovať.

Po úradníckej vláde už dlhodobo volajú predstavitelia opozície, najmä Smer a Hlas. Kriticky sa k tejto myšlienke postavilo hnutie Sme rodina, ktoré si myslí, že úradnícka vláda by nemala dosť času oboznámiť sa s chodom NR SR, ani svojich vlastných rezortov. „ Zorientujú sa akurát tak, kde je toaleta, a nie aby prevzali štát a vyviedlo ho z chaosu,“ vyjadril sa predseda strany Boris Kollár. Jeho stranícky kolega Peter Pčolinský je však toho názoru, že za súčasných podmienok je už vymenovanie úradníckej vlády nevyhnutné.