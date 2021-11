Romana Tabák sa do pamäti národa stihla za rok a pol sedenia v parlamente zapísať hneď viacerými kontroverznými situáciami. Jednoznačne najväčšiu vlnu kritiky a pokutu vo výške 500 eur si vyslúžila po zverejnení fotografie z kúpania v potoku s najprísnejším stupňom ochrany. O tohto momentu akoby niekto uťal a Tabák sa začala vyjadrovať výhradne k pracovným veciam a to aj s patričnou dávkou odbornosti. Ináč to nebolo ani počas včerného nakrúcania seriálu RTVS Pumpa, po ktorom nám poskytla exkluzívny rozhovor.

Hosťovali ste v komediálnom seriály Pumpa, ako ste sa cítili v úlohe herečeky? Mali ste trému?

Cítila som sa príjemne a tréma tam určite bola.

Ako sa vám spolupracovalo s hercami? Poznali ste prostredie pumpy, zvyknete sledovať seriál aj v súkromí?

Seriál sledujem. Herci sú veľmi príjemní páni a spolupracuje sa snimi výborne.

Ponúkli vám za nakrúcanie honorár?

Nie.

V minulosti sme mali možnosť Romanu Tabak sledovať, ako vrcholovú športovkyňu a dnes ste poslankyňou Národnej rady. Mohlo by sa stať, že vás v budúcnosti budeme vídavať ako herečku?

Takú možnosť by som vylúčila, nakoľko v úlohe herečky sa necítim úplne komfortne.

Poďme k politike. Za kúpanie v potoku v najprísnejšom stupni ochrany ste zaplatili pokutu 500 eur. Následne však prišla zaujímavá ponuka na spoluprácu od Štátnej ochrany prírody. Môžete prezradiť viac, ako bude spolupráca vyzerať?

