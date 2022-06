Bývalá poslankyňa za OĽANO Romana Tabák (31) opäť prekvapila statusom na sociálnej sieti, ktorou pobavila svojich sledovateľov. Neuveríte v čom sa angažovala tentokrát! Je to gól do vlastnej brány?

Exposlankyňa OĽANO Romana Tabák bola vylúčená z klubu po tom, ako sa hlasovanie o vzatie šéfa Smeru-SD Roberta Fica do väzby skončilo v parlamente fiaskom. Za vydanie Fica vtedy hlasovalo len 74 poslancov. Návrh neprešiel, lebo chýbali dva hlasy. Dve poslankyne hnutia OĽANO - Katarína Hatráková a Romana Tabák, hlasovali inak ako zvyšok klubu, čo im mnohí z koalície vyčítali.

Bývalý kolega Tabák, Tomáš Šudík sa z jej vylúčenia úprimne potešil. Jeho víťazné gesto na tlačovke, kde Igor Matovič a šéf klubu OĽANO Michal Šipoš oznámili vylúčenie bývalej tenistky, zachytili aj kamery. Šudík neskôr v rozhovore pre denník Sme vysvetľoval, že Tabák mala už veľa trapasov. Priznal aj to, že na jej vylúčenie čakal už pol roka.

Romana Tabák sa dostala prvýkrát do povedomia verejnosti tým, keď sa pochválila kúpaním sa v tatranskom potoku s najprísnejším stupňom ochrany. Odvtedy sa však poslankyni podarilo zviditeľniť sériou nepremyslených vyjadrení a činov, kvôli ktorým si získala aj prezývku kráľovná trapasov. Slováci sa chytali za hlavu, keď sa v parlamente rozhodla pomodliť Otčenáš, pamätihodným sa však stal aj moment, kedy sa s poslancom Miroslavom Sujom pretláčala o rečnícky pult:

Na svoje konto si mohla pripísať ďalší trapas aj vtedy, keď v parlamente zahlasovala za zákon Anny Záborskej o sprísnení interrupcií, následne sa však objavila na proteste proti tomuto zákonu. Ľudí pobavila aj vtedy, keď sa na sociálnej sieti rozhodla vyjadriť k facke amerického herca Willa Smitha, ktorú uštedril komikovi Chrisovi Rockovi na odovzdávaní Oscarov.

V stredu sa poslankyňa Tabák rozhodla na sociálnej sieti pripomenúť Svetový deň bez tabaku (World No Tobacco Day). Na tom by nebolo nič zvláštne, keby ona sama nemala priezvisko Tabak. Túto vtipnú analógiu si všimli aj viacerí jej sledovatelia. "Takže deň bez teba?" pripísal k statusu poslankyne jeden z nich. Do poslankyne si však stihol rypnúť aj jej kolega z SaS. O koho presne ide, sa dozviete v našej galérii!

"31. máj je od roku 1987 vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový deň bez tabaku," uvádza Tabák vo svojom videu. Zábery nakrútila vo forme čiernobieleho videa s efektom dymu z cigariet. "V rámci Svetového dňa bez tabaku odborní pracovníci z regionálnych úradov verejného zdravotníctva poradia záujemcom, ako sa možno zbaviť závislosti od tabaku," píše poslankyňa. Súčasne upozornila na bezplatnú linku pomoci na odvykanie od fajčenia. "Ak by som vám mohla odporučiť tak určite viacej športu a menej tabaku," dodala Tabák na záver.