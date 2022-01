Katarína Hatráková priznala, že disponovala nahrávkou o korupčnom správaní v poručníckej agende, no neodovzdala ju orgánom činným v trestnom konaní. Tvrdí, že o nej informovala len advokátsku komoru. Na nahrávke mal byť právnik, ktorý za peniaze ponúkal lobing na súdoch, informovali Aktuality. Predpokladá, že ani ako komisárka by nepodala trestné oznámenie, pretože by to situáciu mohlo zhoršiť.

Hatráková to povedala na verejnom vypočutí kandidátiek na komisárku pre deti po tom, ako sa jej na to spýtala poslankyňa Vladimíra Marcinková (SaS). Poslankyňa tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní o nahrávke neoboznámila preto, lebo údajne s tým „nemá dobré skúsenosti“. Domnievala sa, že trestným oznámením by mohla „narobiť ešte horšie“. Dodala tiež, že daný právnik nie je jediný, kto takto koná. Oznamovanie korupcie je mimochodom aj zákonnou povinnosťou (podľa § 340 ods. 1 Trestného zákona).

Parlamentný ľudskoprávny výbor dnes opätovne vypočul kandidátky na komisárku pre deti. Po prvej, neúspešnej voľbe sa o post uchádzajú: Katarína Hatráková, ktorú nominoval šéf poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš a k zvoleniu v prvom kole jej chýbal jeden hlas, a Mária Vargová, ktorú navrhol Ondrej Dostál zo SaS. Kandidátov môžu do voľby v parlamente navrhovať iba poslanci.