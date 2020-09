Poslankyňa Za ľudí Vladimíra Marcinková porodila! Len krátko po nástupe do funkcie verejnosti oznámila, že s manželom čakajú dieťatko. Poslankyňa dcérku porodila, verejnosti sa pochválila fotkou a prezradila aj jej meno.

Rodinka Marcinkovej sa rozrástla! Poslankyňa si momentálne užíva prvé chvíle s dcérkou. Do poslednej chvíle tajila, aké bude mať meno. Manželka hokejového hráča Tomáša Marcinka tento rok zasadla po prvýkrát do parlamentnej lavice. Ako pre náš denník povedala, už pár týždňov po pôrode sa chce do práce vrátiť.

V starostlivosti o dcérku jej bude pomáhať najbližšia rodina. "Veľkou pomocou mi bude mamka a svokra, ktoré ponúkli pomoc v prvých mesiacoch. Ale predvídať, aké náročné to bude, zatiaľ nedokážem. Každé dieťa je iné, veľa vecí sa ukáže až po pôrode," prezradila pre náš denník.

Prvorodená dcérka Marcinkovej sa volá Lina.

