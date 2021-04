Poslankyňa Vladimíra Marcinková má rušné materstvo. Dcérka Lina sa jej narodila len pred niekoľkými mesiacmi a Marcinková sa už ponáhľa opäť zasadnúť do parlamentu. Najskôr však doprovodili manžela Tomáša Marcinka na finálový zápas českej hokejovej extraligy.

Poslankyňa strany Za ľudí Vladimíra Marcinková spolu s manželom, hokejistom Tomášom Marcinkom, sa momentále tešia nie len z víťazstva finálového zápasu play off českej hokejovej extraligy medzi Třincom a Libercom, ale aj z ich malej dcérky Liny.

Tú si pyšný otecko vzal hneď po skončení zápasu na ruky a ešte v hokejovom drese s ňou poskytol novinárom rozhovor. Vladimíra Marcinková s dcérkou sa zápasu mohli zúčastniť, keďže české pandemické opatrenia to už dovoľovali. S Linou sa po zápase pochválili zlatou medailou aj na Instagrame.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková avizovala ešte pár mesiacov dozadu, že sa po pôrode chce do parlamentu vrátiť čo najskôr. Dôvodom sú rozpracované témy, ktorým sa spoločne s niektorými ďalšími kolegami venuje. Prvýkrát sa do parlamentu vrátila už dva týždne po pôrode, keď sa hlasovalo o poslaneckom návrhu novely interrupčného zákona. Po návrate z Česka sa chystá na PCR test, aby sa do práve mohla vrátiť znova.