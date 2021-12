Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš v nedeľnej relácii na TA3 vyjadril, že aj napriek hrozbe nového koronavírusového variantu omikron je na mieste uvoľňovanie opatrení. "Ja osobne som za prísnejšie opatrenia, ale musíme si uvedomiť, že nemôžeme donekonečna zatvárať všetko. Myslím si, že postupné uvoľňovanie je na mieste," uviedol Šipoš.

Erik Tomáš kritizuje vládu za nedostatočný lockdown, podľa neho malo byť na tri týždne zatvorené všetko, s tým že vláda mala zabezpečiť ekonomickú pomoc pre postihnuté sektory. Následne sa podľa poslanca mali opatrenia uvoľňovať v režime OTP. "Nielen minister zdravotníctva, ale aj vláda situáciu pod kontrolou nemá už od jesene, o čom svedčí aj to, že Slovensko opäť dosahuje nelichotivé výsledky vo svetových štatistikách," povedal podpredseda strany Hlas-SD.

Šipoš vyjadril, že nech by koalícia urobila čokoľvek opozícia to bude kritizovať. To, že prísnejšie opatrenia neprešli dáva za vinu strane SaS, ktorá odmietla zatváranie škôl.

Strana Hlas-SD podľa Tomáša nesúhlasí s tým, že obchody sú otvorene len v takzvanom OP režime. Podľa neho by mali fungovať aj pre ľudí s testom. Okrem toho kritizuje koalíciu za to, že robí kompromisy v opatreniach na úkor zdravia ľudí.

