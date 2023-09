Ste členom Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aké sú aktuálne problémy a najväčšie výzvy v agrorezorte? Ako by ste zhodnotili uplynulé tri roky?

- V rámci jednotlivých štatistík máme najvyššie zdražovanie z hľadiska inflácie: jednak 30-percentnú potravinovú infláciu, ale aj celkovú infláciu, ktorá je 15-percentná. Iné krajiny mali o polovicu menej. Za rok 2022 reálne mzdy občanov klesli o 4,5 percenta, čo nikdy nebolo. Zároveň Slovenská republika tento rok pravdepodobne dopadne najhoršie z hľadiska zadlženia verejných financií zo všetkých krajín Európskej únie. Všade sme na tom úplne katastrofálne.

V rezorte pôdohospodárstva to bola tiež jedna veľká katastrofa. Za tri a pol roka sa tam vystriedali dvaja ministri - Ján Mičovský a Samuel Vlčan, teraz je už tretí (Jozef Bíreš – pozn. red.). Či už pán Mičovský alebo pán Vlčan, v zásade nespravili nič, skôr ublížili tomuto rezortu. Mali sme jedinečnú možnosť získať finančné prostriedky pre rezort pôdohospodárstva z Plánu obnovy a odolnosti, teda z Európskej únie – podotýkam vo forme pôžičky – asi vo výške vyše 6 miliárd eur. Sme jediná krajina v EÚ, ktorá z Plánu obnovy pre poľnohospodárov a potravinárov nedala ani jedno euro.

Ale bolo tam množstvo iných problémov. Viete, to je smiešne, že tzv. protikorupčná vláda v zásade padla na korupcii ministra Vlčana. To je úplne zvrátené a choré. A takýchto vecí, ktoré tam nastali za vlády Mičovského a Vlčana na ministerstve pôdohospodárstva, bolo veľmi veľa.

Čo by mohlo byť riešením pre agrosektor?

- Do budúcnosti si musíme zadefinovať základný zoznam potravín, v ktorých chceme byť sebestační. Zadefinovať škálu 80 - 100 produktov (ovocie, zeleninu, vajcia, mäso, mliečne a pekárenské výroby atď.), a na to sa zamerať z hľadiska finančnej podpory jednak zo strany štátu, z európskych peňazí, a pri týchto komoditách zvyšovať potravinovú sebestačnosť, aby sme vedeli v obchodných reťazcoch nakúpiť základné slovenské potraviny. Vláda v tomto smere úplne zlyhala.

Bývalá vláda Igora Matoviča a Eduarda Hegera sa bráni tým, že Smer počas svojej vlády nemal pandémiu a nemusel riešiť ani vojnu v blízkosti hraníc. Je toto pre vás dostačujúci argument?

- Porovnajme ostatné krajiny Európskej únie – to je pre nás hlavný ukazovateľ toho, že vláda Hegera a Matoviča v tomto zlyhala. Dúfam, že v budúcnosti bude predmetom vyšetrovania, že na Slovensku počas covidu zomrelo o 20-tisíc ľudí viac v porovnaní s inými krajinami EÚ. Iné krajiny tiež nemali také problémy z hľadiska fungovania, nezačali sa takto zadlžovať, ekonomika fungovala.

Heger a Matovič musia niečo povedať, že prečo to nezvládli. Nezvládli to preto, lebo sú amatéri, neschopní, nevzdelaní, proste nevedeli riadiť krajinu. Krízy mali aj iné krajiny, a tam to zvládli, lebo tam boli suverénni politici - profesionáli, ktorí vedeli hájiť záujmy svojich občanov. Po tri a pol roka vlády Hegera a Matoviča sa štatisticky nachádzame v najhorších číslach, sme poslední v rebríčkoch.

