Na plagátoch je viditeľný text „Zradili Slovensko! Pozvali armádu USA na Slovensko“. Smer-SD dal vyhotoviť bilbord aj s fotografiou prezidentky Zuzany Čaputovej (48) či viacerých poslancov Národnej rady. „Naše bilbordy so zoznamami zradcov sú už po celom Slovensku,“ pochválil sa na sociálnej sieti aj poslanec Smeru-SD Ľuboš Blaha (42). Členovia opozičnej strany pritom o týchto politikoch už viackrát hovorili ako o „vlastizradcoch, ktorí hlasovali za americkú okupáciu Slovenskej republiky“.

Aj keď by sa mohlo zdať, že poslancov podobné aktivity vytočia, zdá sa, že opak je pravdou. „Chcel by som sa poďakovať Robertovi Ficovi ,za kus dobrej reklamy‘,“ uviedol pre náš denník poslanec za SaS Miroslav Žiak (34). Dokonca ľutuje, že sa s bilbordmi osobne nestretol, vraj by sa pri nich rád odfotil.

Smer-SD dal vyhotoviť bilbord aj s fotografiou prezidentky Zuzany Čaputovej Zdroj: facebook/Ľuboš Blaha

„Vo väčšine prípadov mi ich posielajú ľudia so slovami podpory, ktorí odsudzujú takéto konanie opozície,“ dodal poslanec. Podobný prístup zvolil aj samotný minister obrany Jaroslav Naď (40): „Ďakujem strane Smer, ktorá za svoje peniaze celému Slovensku ukazuje, ktorým politikom ide o bezpečnosť tejto krajiny.“

K bilbordu so svojou podobizňou sa na sociálnej sieti vyjadril aj poslanec OľaNO Andrej Stančík (26): „Neexistuje dno, ktoré by smeráci nedokázali prekonať. Cez lži a dezinformácie šíria nenávisť voči poslancom a ‚hecujú‘ ľudí.“ Neodpustil si však ironickú poznámku, že by si mal vytvoriť novú fotku. S otázkami sme oslovili aj Smer-SD a prezidentku, no na naše otázky do uzávierky neodpovedali.

Aktivitu Smeru-SD kritizoval aj politológ Tomáš Koziak.

