Okrem názorových rozdielov medzi konzervatívnejšou a liberálnejšou časťou poslaneckého klubu OĽaNO sa niektorí líšia aj štýlom obliekania či vzťahom k peniazom. Z radu vytŕča predovšetkým poslanec Tomáš Šudík (26), ktorý s obľubou nakupuje v secondhandoch a do práce jazdí verejnou dopravou.

Luxusné hodinky a kúsky oblečenia či drahé autá. To všetko sú veci, na ktoré si potrpia mnohí slovenskí politici. Evidentne však nie všetci. Svetlou výnimkou je poslanec vládneho OĽaNO Tomáš Šudík, o ktorom je napríklad známe, že na rokovania do Bratislavy často cestuje z rodného Humenného vlakom. Cestovanie však nie je to jediné, na čo náš zákonodarca odmieta vo veľkom míňať peniaze.

Svedčí o tom debata, ktorá sa nedávno spustila pod jedným z jeho príspevkov na sociálnej sieti. Šudík na nej zverejnil fotku z pracovnej cesty v Birminghame, na ktorej mal na sebe oblek. Ten sa zjavne nepáčil komentujúcemu Daliborovi: „Keď už chcete ísť ,reprezentovať’′ do zahraničia, kúpte si z príspevku na reprezentáciu, ktorý máte ako poslanec, aspoň jeden dobre padnúci oblek, nech sa za vás nemusia občania až tak veľmi hanbiť. V tom oblečení vyzeráte ako neúspešný poisťovací agent z roku 1992, ktorý si kúpil oblečenie v secondhande.“

Šudík zverejnil komentár hejtera priamo na svojom profile. Zdroj: facebook T.Š.

Šudíkov „fanúšik" zrejme netušil, akú mal v poslednej vete pravdu. Našej redakcii totiž prednedávnom zaslal čitateľ fotografie, ktoré zachytávajú koaličného poslanca, ako nakupuje v jednom zo secondhandov v centre Bratislavy.

