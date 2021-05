V pondelok si prevzal uznesenie. "Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou," reagoval.

Samotný poslanec potvrdil, že si v pondelok obvinenie prevzal, vníma ho však ako politicky motivované a považuje ho za výmysel, informuje portál spravy.rtvs.sk.

Herák kandidoval do parlamentu vo veku 31 rokov s víziou meniť životy mladých ľudí žijúcich v detských domovoch. Pred vstupom do parlamentu pracoval ako vysokoškolský učiteľ a štatutár občianskeho združenia Fantázia detí. „Pripomienkuje zákony týkajúce sa sociálnej právnej ochrany detí a kurately, aktívne pôsobí v oblasti sociálnych služieb, poradenstva, ako aj samotnej prevencie,“ píše o ňom na svojej stránke hnutie OĽANO.

