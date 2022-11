Poslanec parlamentu Erik Ňarjaš (OĽaNO) sa na sociálnej sieti pochválil fotografiou so svojou manželkou. Obaja sú už dlhšiu dobu v Spojených arabských emirátoch a zdá sa, že člen klubu OĽaNO tam nešiel len tak naprázdno.

Poslanec ŇARJAŠ sa ukázal so svojou KRÁSNOU MANŽELKOU v DUBAJI. Pozrite, ako im to PRISTANE!

Oči celého športového sveta sa momentálne upierajú iba kúsok od Dubaja, a to do neďalekého Kataru, kde sa konajú majstrovstvá sveta vo futbale. Erik Ňarjaš by sa mal v Dubaji zdržovať už dlhší čas a teraz na sociálnej sieti zverejnil aj fotografie.

Na jednej z nich je v spoločnosti svojej kirgizskej manželky Aliny. „Sme spolu pol roka, zoznámili sme sa v Dubaji, keď som cestoval na výstavu EXPO. Veľmi sme si od začiatku rozumeli,“ prezradil vtedy pre náš denník. Oženili sa na tajnej svadbe na Seychelách. Vyzerá to teda tak, že sa vrátili na miesto, kde ich láska vzplanula po prvýkrát.

Zamilovaný pár tiež zverejnil fotografiu, na ktorej sa nachádza v spoločnosti CEO aerolínií FlyDubai, pánom Ghaithom. "Cez víkend som mal neformálne pracovné stretnutia v Dubaji s členmi vlády a riaditeľmi top spoločností ako Emirates či Flydubai a podobne," napísal v príspevku a dodal, "verím, že naša spolupráca prinesie ovocie. Inšalláh."

