Poslanec Kyselica: OĽANO chcelo meniť len kľúčových ľudí, potrebné sú však veľké ČISTKY!

Hnutie OĽANO po voľbách nechcelo robiť veľké čistky, v zmysle zákona chcelo vymeniť pár kľúčových ľudí, no podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Lukáša Kyselicu sa ukazuje, že to nestačilo, a nastal čas na výraznejšie zmeny. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy.