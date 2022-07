Odhaliť sa či neodhaliť? To trápi niektorých poslancov Národnej rady, ktorí za svoju prácu poberajú päťtisícové platy. Konkrétne ide o Milana Kuriaka, ktorý vyjadril isté pohoršenie nad nedostatkom cudnosti ženského pokolenia. „U mnohých dnešných žien je cudnosť neznámy pojem. O to zarážajúcejšie je odhaľovanie sa vydatých žien v rokoch a ich ,módne′ doplnky od hlavy po členky nôh sú tiež zarážajúce a na zamyslenie," napísal politik. Príspevkom reagoval na status istej kresťanskej stránky, kde možno nájsť rady, ako si zvoliť slušné oblečenie, v ktorom nie je počas letných dní horúco.

Bolo zrejmé, že príspevok nezostane bez povšimnutia Kuriakových kolegýň. „Vôbec sa tým nezaoberám, nech každý nosí to, v čom sa cíti dobre, pekne a príjemne. Nič so mnou nerobí, keď vidím niečiu nohu, ruku či dekolt a úplne normálne to prežijem," konštatovala poslankyňa Janka Bittó Cigániková (38) so slovami, že nerozumie, prečo majú niektorí ľudia tendencie liezť do životov a návykov iných. „Nech sa starajú o seba," odkázala.

„Žijeme v slobodnom svete, kde si môžu žena aj muž na seba obliecť čokoľvek. A tak je to v poriadku," doplnila ju kolegyňa Vladimíra Marcinková (30).

Poslankyňa Vladimíra Marcinková. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Nezaradená poslankyňa Romana Tabák (31) podľa vlastných slov rešpektuje, že móda je každého osobná vec, no sama preferuje skôr eleganciu. „Mnohé ženy si myslia, že čím sú viac odhalené, tým viac sa mužom páčia, no ja si myslím, že pravdou je opak. A čím je žena záhadnejšia a elegantnejšia, tým je pre mužov zaujímavejšia," zamyslela sa. „Osobne mám rada športovú eleganciu a hoci sa tiež niekedy rada oblečiem sexi, všetko s mierou a eleganciou," odkázala. Poslankyňa neskôr dokonca na sociálnej sieti zverejnila odvážnu fotografiu v plavkách, dokonca aj s venovaním pre Milana Kuriaka.

Europoslankyňa Monika Beňová (53) je presvedčená, že móda je každého osobná vec. „V Európskom parlamente máme poslankyne, ktoré chodia na zasadnutie v rifliach, v minisukniach, s výstrihmi, v šatách na ramienka. Je to naozaj na rozhodnutí a uvážení ženy," povedala s dôvetkom, že ani protokol dnešných čias nie je taký striktný a prudérny, ako v minulosti. „Ak chcú ortodoxné veriace nosiť všetko podľa starých predstáv, rešpektujem to. No považujem za neprimerané, ak svoju predstavu ešte aj v obliekaní žien vnucujú ultrakonzervatívni poslanci spoločnosti," uzavrela.

Podľa poslankyne Anny Záborskej (74) by mala byť každá móda najmä vkusnou. „Vkus nie je otázka minisukní či výstrihov, je o tom, že každý z nás sa má pozrieť do zrkadla a povedať si, či sa dobre v oblečení cíti a či si myslí, že si to budú myslieť aj tí, ktorých stretne," poznamenala.

