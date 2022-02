Nový pár slovenskej šoubizovej a politickej scény prichytil začiatkom januára fotograf denníka Plus JEDEN DEŇ na spoločnej lyžovačke v Jasnej. Dvojica spolu strávila na svahu celý deň, nechýbali ani zamilované pohľady a široké úsmevy. „Magda prišla na svah ako prvá a neskôr sa k nej pridal György so synom. Najprv sa všetci rozprávali, Gyimesi rozdával úsmevy na všetky strany a bolo vidieť, že je mu v spoločnosti sexi missky príjemne,“ povedal nám jeden z lyžiarov, ktorý dvojicu v Jasnej videl. Už vtedy bolo vidieť, že párik je do seba až po uši zaľúbený.

Vzájomnú náklonnosť si však začali prejavovať už predtým na sociálnej sieti, keď politik napísal zamilované srdiečko pod fotku Magdy v plavkách. Ona mu komentár opätovala rovnakým spôsobom.

Odvtedy ich spoločný vzťah nabral doslova raketové tempo. Ani jeden sa už pred verejnosťou neskrýva a obaja zverejňujú spoločné zamilované fotografie. Prednedávnom vyrazili na spoločnú dovolenku do rakúskeho mestečka Schladming, kde si na lyžiach užívali zasnežené kopce. Že to Magda a György spolu myslia naozaj vážne dokazuje aj fakt, že jeden druhému predstavili aj svoje deti. Magda tak pozná poslancovho syna Zente Györgya a Gyimesi mal tú česť sa zoznámiť aj s modelkinou dcérou Ninkou.

Poslanec György Gyimesi (OĽaNO) s partnerkou Magdou Šebestovou. Zdroj: Instagram - Gyimesi Gyorgy

Aktuálne sa dvojica pochválila ďalšou zamilovanou fotkou. Gyimesi tentokrát zobral svoju lásku na sushi do exkluzívnej bratislavskej reštaurácie.

Sympatický politik je rozvedený a má sedemročného syna. Popri práci je aj vášnivý poľovník a svojimi trofejami sa rád pochváli na sociálnej sieti. Misska Šebestová nemala o mužov nikdy núdzu. V minulosti jej nevyšli dva sedemročné vzťahy s futbalistami Filipom Šebom a Jánom Ďuricom a následne ani krátky románik s boháčom Michalom Fresserom, ktorý je generálnym riaditeľom biotechnologickej spoločnosti, ktorá sa špecializuje na boj s Alzheimerovou chorobou.

Prečítajte si tiež: