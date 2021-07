Stupňujúce sa napätie v klube OĽaNO vyvrcholilo cez víkend, keď Čepčeka definitívne vylúčili. Podľa OĽaNO totiž nepreukázal žiadnu ochotu obnoviť spoluprácu. „Naopak, aktívne spolupracoval s poslancami ĽSNS, čím definitívne potvrdil, že jeho videnie sveta nie je v súlade s hodnotami hnutia,“ uviedol vo svojom stanovisku poslanecký klub OĽaNO. Čepček rozhodnutie nepovažuje za správne a vraj bolo neočakávané. Politológ Tomáš Koziak to však vidí inak: „Vylúčenie Čepčeka očakávali asi všetci, okrem neho.“

Poslanec poukázal na svoj netradičný koniec: „Som šokovaný, že vládne hnutie ,nezávislých osobností‘ k liberálom tolerantného premiéra Hegera pristúpilo k takémuto zásadnému kroku takou úbohou formou, že som sa to dozvedel z médií.“ Čepček považuje za „dno štábnej kultúry" to, že mu vraj od jeho suspendovania zo 4. februára ani po opakovaných urgenciách neboli oficiálne oznámené dôvody tohto kroku a ani podmienky na návrat do klubu: „V mojej neprítomnosti prebehlo aj moje definitívne vylúčenie.“

Ak poslanecký klub Čepčeka na debatu skutočne nezavolal, tak podľa Koziaka to svedčí o nie dobre nastavených procedúrach v rámci straníckej politiky: „Čepčekov partizánsky spôsob politiky bol však od OĽaNO kritizovaný dostatočne otvorene. Jeho názor, že nevie, prečo to dospelo až tak ďaleko, je alibistický.“ Podľa Čepčeka je smutné aj to, že OĽaNO vraj prevzalo praktiky od SaS: „Pred 10 rokmi vylúčila SaS zo svojho klubu poslanca Igora Matoviča (48), ktorý o rokovaní aspoň vedel. Nebol vylúčený za hlasovanie so Smerom?“

Čepčekovi bolo členstvo v klube dočasne pozastavené začiatkom februára. Dôvodom mali byť jeho opakované hlasovania s poslancami opozičnej ĽSNS. Po pozastavení členstva však Čepček mohol dostať aj druhú šancu. „Ak bude pripravený ďalej tímovo spolupracovať, o tri mesiace má dvere otvorené,“ povedal vtedy šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš (39). Koncom marca sa však Čepček nepodpísal pod vyslovenie dôvery budúcemu premiérovi Eduardovi Hegerovi (45). Začiatkom júna podal poslanec návrh zákona o potratoch bez vedomia OĽaNO. „Posledné Čepčekove aktivity nasvedčujú, že ponúknutý čas na prehodnotenie svojho konania nevyužil,“ povedal vtedy Šipoš.

Prečítajte si tiež: