Ďalší z návrhov zákonov poslanca Čepčeka. Zákaz "pokrokových hier" v čase od 06:00 do 22:00 hod.

Okrem jeho nápadu pozerať porno len na základe žiadosti s notársky overeným podpisom prišiel poslanec Čepček aj s návrhom zakázať "pokrokové hry" v čase od 06:00 do 22:00 hod. Ak by bol návrh schválený, "pokrokové hry" by sa museli odsunúť na nočný čas. Týmito hrami poslanec myslel "pokrov hry", čo je z kontextu zrejmé.