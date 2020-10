Nové a omnoho prísnejšie hygienické opatrenia vstúpili do platnosti iba včera. Rúška, ktoré zakrývajú ústa aj nos, sú povinné nielen vo vnútri, ale aj vonku. My sme zavítali pred parlament, aby sme skontrolovali, ako nariadenia dodržiavajú nielen poslanci, ale aj ďalší zamestnanci Národnej rady.

Od 15. októbra vstúpilo do platnosti nariadenie, ktoré ukladá povinnosť nosiť rúška nielen v interiéri, ale aj v exteriéri. To, že toto nariadenie patrí k tým najefektívnejším v boji s pandémiou, potvrdzujú odborníci a preto na ich nosenie vyzývajú aj samotní politici.

Výnimku z nariadení už chceli

Nedávno prišla na pretras parlamentná reštaurácia, v ktorej sa stravovali nielen zamestnanci, ale aj poslanci, a to napriek tomu, že bežné stravovacie zariadenia musia po novom ponúkať jedlo len s možnosťou kombinácie na terase, alebo so sebou. V priestoroch prevádzky nie je možné konzumovať jedlo vôbec. Do parlamentného bufetu sa obul líder strany Hlas Peter Pellegrini a rozčertil tým šéfa parlamentu Borisa Kollára. Ten parlamentnú kantínu pre poslancov uzavrel.

Dodržiavajú opatrenia?

Zaujímalo nás, ako budú nariadenie, ktoré sa týka zdravia všetkých občanov, dodržiavať samotní politici. Konkrétne sme zavítali pred brány parlamentu. Ten síce nezasadal, ale konali sa zasadnutia niekoľkých parlamentných výborov. Treba poznamenať, že väčšina poslancov, ale aj radových zamestnancov Národnej rady mala poctivo nasadené rúško.



Štatistiku im pokazilo niekoľko čierných ovcí, ktoré zrejme berú nariadenia na ľahkú váhu.

