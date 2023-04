Na Slovensku by mohol vzniknúť inštitút pacientskeho ombudsmana, ako aj neinvestičný fond na podporu pacientskych organizácií!

Navrhujú to poslanci Národnej rady SR Marek Krajčí (OĽaNO), Zuzana Šebová (Sme rodina), Vladimír Baláž (Smer-SD) a Richard Raši (nezaradený) v zákone o postavení, pôsobnosti a financovaní Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP), ktorá by mala zastrešiť úlohu inštitútu!

"AOPP už dve desaťročia vykonáva tie funkcie, ktoré materiálne zodpovedajú úlohe pacientskeho ombudsmana. Ako združenie zastrešujúce 50 organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany práv pacientov má v tejto oblasti dlhoročné praktické skúsenosti a výsledky, a svoju štruktúru a metódy práce plne prispôsobené potrebám efektívnej ochrany práv pacienta," zdôvodnili poslanci. Pripomínajú, že návrh vychádza z programového vyhlásenia vlády a záväzku posilniť postavenie pacientskych organizácií.

AOPP návrh zákona víta. Poukázala na to, že funkciu pacientskeho ombudsmana vykonáva už dnes. "Posledné, pomerne turbulentné roky v slovenskom zdravotníctve ukázali, že zriadenie inštitútu pacientskeho ombudsmana je potrebné a nemôže fungovať len na báze dobrovoľnosti," skonštatovala asociácia s tým, že aktivity doteraz vykrývala najmä z fundraisingu a realizovaných projektov. "Vzhľadom na postavenie tretieho sektora tento spôsob financovania naďalej neumožňuje rozvoj a plánovanie aktivít zameraných na úpravu legislatívy či kategorizáciu v takom rozsahu, v akom by to bolo z pohľadu pacientov potrebné," dodala.

Asociácia vníma pozitívne aj návrh zriadenia neinvestičného fondu. "Pacienti tak získajú dostupné a transparentné financovanie svojich projektov. Uchádzať o tieto peniaze sa budú môcť všetky pacientske organizácie bez rozdielu," spresnila prezidentka asociácie Mária Lévyová. Správcom fondu má byť podľa návrhu zákona AOPP. "O pridelení prostriedkov z fondu nebude rozhodovať AOPP, ale riadne volená správna rada tvorená 11 členmi z pacientskych organizácií, ministerstva zdravotníctva, zdravotných poisťovní, výrobcov liekov a lekárov," dodala Lévyová.

