Strana SaS už minulý týždeň avizovala, že pri hlasovaní bude vetovať časť návrhov Matoviča. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vyčítala, že podrobnosti o protiinflačnom balíčku sa dozvedela len krátko pred rokovaním vlády. „Je to taká hrubosť a znásilnenie legislatívneho procesu,“ povedala s tým, že „celý právny štát sa nám rúti“. Vďaka nezaradeným poslancom okolo ĽSNS sa napokon Matovičovi podarilo dosiahnuť, že o rodinnom balíčku sa bude rozhodovať v skrátenom legislatívnom konaní.

Ani to však nemusí znamenať, že sa lídrovi OĽaNO podarí dotiahnuť nápad do zdarného konca. „Dá sa očakávať aj to, že žiaden sociálny balík nebude, pretože proces je veľmi pochybný a legislatíva môže skončiť na Ústavnom súde SR,“ naznačila v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo ministerka Kolíková. „Myslím si, že tým, ako je proces hrubo porušený, je to vec, ktorá na Ústavnom súde môže pristáť," konštatovala ďalej. Balík sa mal podľa nej nastaviť pre ľudí, ktorí sú naozaj v núdzi, teda aj pre seniorov či nezamestnaných. Nemyslí si, že zameranie na rodiny s obrovským balíkom je správnou cestou.

Podľa šéfky rezortu spravodlivosti môže o budúcnosti sociálneho balíčka rozhodovať Ústavný súd z dôvodu, že súbor opatrení je schvaľovaný v skrátenom legislatívnom konaní. „Keď si pozrieme rozhodnutia Ústavného súdu, ktoré sa týkali aj legislatívneho procesu, tak toto je ukážkový prípad," podotkla Kolíková. Nepotvrdila však, či sa na inštitúciu obráti sama, alebo či počká na rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej.

