Elektronické cigarety bez nikotínu by mali byť regulované

Definícia elektronických cigariet by sa mohla rozšíriť aj na elektronické cigarety bez nikotínu. Vyplýva to z novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Poslanci Národnej rady (NR) SR ju v utorok posunuli do druhého čítania. Parlament chce tak dosiahnuť minimálnu reguláciu elektronických cigariet bez nikotínu.

"Cieľom navrhovanej úpravy je zabezpečiť minimálnu reguláciu týchto výrobkov, ktoré sú momentálne široko dostupné bez akéhokoľvek obmedzenia (napríklad aj vekového), hoci sú svojím vzhľadom a spôsobom použitia identické s elektronickými cigaretami s nikotínom," uviedli predkladatelia novely v dôvodovej správe.

Podľa predkladateľov môžu tieto cigarety predstavovať vstupnú bránu k fajčeniu. "Zároveň je v súčasnej situácii veľmi komplikované kontrolovať, či dané výrobky naozaj neobsahujú nikotín," dodali. Za optimálne preto považujú také nastavenie legislatívy, ktoré zohľadňuje mieru škodlivosti výrobkov, a na základe tejto škodlivosti a miery negatívnych spoločenských dosahov týchto výrobkov prispôsobiť mieru regulácie vrátane výšky daňového zaťaženia. Novela by mohla byť účinná od 1. septembra.

