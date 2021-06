Poslanci posunuli Kolíkovej návrh do ĎALŠIEHO čítania: Zmenia sa podmienky kolúznej väzby?

Ak nie je preukázané kolúzne správanie obvineného, základná dĺžka trvania kolúznej väzby by mohla byť päť mesiacov. Zároveň v tomto prípade nemá byť možné ani jej ďalšie predĺženie. Predpokladá to návrh novely Trestného poriadku z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania.