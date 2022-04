Informáciu, že Igor Matovič mal aktuálne „ušiť búdu“ na vlastných súčasných, ako aj budúcich kolegov z OĽaNO, priniesol denník Plus JEDEN DEŇ. Detektor lži mal Igor Matovič zaobstarať za stranícke peniaze.

Politik prekvapil už pred rokmi, keď sa rozhodol podrobiť polygrafickému vyšetreniu. Pred voľbami v roku 2012 zároveň doslova rozbil svoju kandidátku, pretože niektorí nádejní poslanci zo strán KDS a OKS sa odmietli podrobiť testu na detektore lži.

Odborník nad nápadom Igora Matoviča krúti hlavou. „Ak je to pravda, tak psychické zdravie pána ministra financií Matoviča sa rapídne zhoršuje,“ reagoval politológ Jozef Lenč.



Na možné testovanie detektorom lži sme sa pýtali aj poslancov OĽaNO. Bývalý vyšetrovateľ Lukáš Kyselica (44) tvrdí, že problém by nemal. „Kto nič neskrýva, nemá problém si sadnúť ani k detektoru na pár otázok. Médiá stále vykrikujú, že politici kradnú. Keď sa bude zostavovať ďalšia kandidátka, nech sa teda páči: Bol si tam štyri roky, odpovedz na základné otázky,“ povedal poslanec. Dodal, že podobný systém presadzoval aj v minulosti.

Podľa poslanca Pročka každý verejný činiteľ by mal ísť na detektor lži pred vstupom do verejného života. Zdroj: TASR

„Ak kupuje Igor Matovič detektor lži, tak je to výborné, vynikajúce,“ komentoval nápad lídra OĽaNO poslanec Jozef Pročko (57). „Ja hoci aj každý deň by som nemal problém podrobiť sa detektoru lži,“ povedal. Dodal, že podobný prístroj by kúpil aj pre opozičných politikov. „Nech to kúpi aj Boris Kollár do snemovne a vždy pred vstupom by sa tomu poslanci mali podrobiť. Každý verejný činiteľ by mal ísť na detektor lži pred vstupom do verejného života,“ myslí si bývalý televízny zabávač.



