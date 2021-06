Odvolávanie Mikulca môžete sledovať s nami naživo:

Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár otvoril mimoriadnu 31. schôdzu parlamentu. Minister vnútra Roman Mikulec má na nej čeliť odvolávaniu. Jeho odchod z funkcie žiada opozícia, schôdzu inicioval Smer-SD. Dôvodom sú podozrenia o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek.

V odôvodnení návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi opozícia píše o vyhľadávaní spolupracujúcich osôb v prebiehajúcich trestných konaniach s cieľom ich oslovovania na ďalšiu spoluprácu. Spočívať má v podávaní účelových, tzv. univerzálnych výpovedí proti vopred vytypovaným osobám v úmysle privodiť ich trestné stíhanie. „Existuje dôvodné podozrenie, že takéto konania, aktivity a osobné prepojenia môžu reálnym spôsobom ohrozovať bezpečnostné záujmy štátu, hospodárske záujmy a ústavne chránené piliere právneho štátu," skonštatovali opoziční poslanci.

Pochybnosti o situácii v silových zložkách mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS). Šéf Smeru-SD Robert Fico chce na schôdzi prečítať správu SIS, ktorú mal poslancom predniesť predseda NR SR Boris Kollár na mimoriadnej schôdzi v neverejnom režime a ktorá sa týkala stretnutia špičiek štátu v budove SIS. Napriek hroziacim postihom plánuje aj tak urobiť.

Koaličné kluby a vláda už avizovali Mikulcovi podporu. Spomedzi koaličných poslancov majú mať však dvaja zelenú kartu. Šéf klubu Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa hnutia Adriana Pčolinská avizovali, že Mikulca nepodporia, pretože nemá ich dôveru. Premiér Eduard Heger reagoval, že hlasovanie koaličných poslancov za opozičný návrh na odvolanie člena vlády by bolo porušením koaličnej zmluvy.

Na mimoriadnej schôdzi Národnej rady bolo prítomných 119 poslancov. Šéf opozičnej strany Smer-SD Robert Fico (56) na úvod schôdze pripomenul, že programové vyhlásenie úradujúcej vlády sa začína slovami o boji s korupciou a rodinkárstvom. Spomenul aj prípad ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, ktorú predtým Fico obvinil z toho, že jej rodinné firmy okrádajú ľudí a zarábajú na štáte. Hovoril tiež o zneužívaní trestného práva ako „nástroja na politický súboj" a zneužívaní orgánov činných v trestnom konaní. Fico opakovane hovoril o zákazke, ktorú počas pôsobenia Romana Mikulca vo Vojenskej spravodajskej službe získala firma, v ktorej pôsobil jeho otec.

Spomenul aj ďalšiu zmluvu, ktorú mal Mikulec podpísať v rokoch 2010 až 2012, a tá sa týkala stráženia nehnuteľnosti VSS a firmy, v ktorej mal pôsobiť Mikulcov brat. „Pán minister, vy ste popreli, že by v tej firme pôsobil váš brat. A mrzí ma to, lebo ja nestrieľam zboku, preukázali sme to, že váš brat pôsobil v tejto spoločnosti a dokonca je tam uvedené jeho telefónne číslo. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale niekedy spravodajcovia na Slovensku pôsobia ako Johnny English alebo Austin Powers. Včera sme mu zavolali a on zdvihol a predstavil sa, že je Mikulec," uviedol Fico.