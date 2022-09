Parlament je opäť funkčný a prerokúva nové návrhy zákonov. Poslanci dnes napríklad odmietli novelu z dielne strany OĽANO s cieľom obmedziť využívanie paragrafu 363 generálnym prokurátorom. Na jej posunutie do druhého čítania chýbal iba jeden hlas.

Septembrová parlamentná schôdza má na programe 139 bodov, čo je neobvykle veľa. Rokuje sa o prvých z nich, niektoré sa už dostali do druhého čítania. Najväčší rozruch však spôsobilo neschválenie novely z dielne OĽANO. Zo 144 prítomných poslancov za ňu hlasovalo iba 72. Chýbal jeden hlas.

Za návrh hlasovali všetci poslanci OĽANO i nezaradení poslanci zo strany Za ľudí. Podporila ju aj celá SaS i poslanci, ktorí počas volebného obdobia opustili koaličné kluby. Výnimkou bola nezaradená poslankyňa Katarína Hatráková, bývalá členka klubu OĽANO, ktorá sa zdržala. Proti boli všetci poslanci Smeru-SD a Sme rodina, ako aj zvyšní nezaradení poslanci.

Zaujímavá situácia nastala pri hlasovaní o novele o exekučnom poriadku ešte z dielne bývalej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Hoci sa ju opäť strana Sme rodina snažila zablokovať, nepodarilo sa jej to. Problém spôsobil ich nový poslanec Jozef Šimko, ktorý sa do parlamentu dostal vďaka ĽSNS. „My sme dnes o takom niečom hlasovali? Ja som bol za? Neviem, asi som sa pomýlil,“ povedal zmätene. Návrh prešiel tesne aj vďaka jeho hlasu.

Ďalej do druhého čítania posunuli poslanci návrh, že z verejného zdravotného poistenia by sa mohli plne hradiť dve návštevy pôrodnej asistentky v domácom prostredí ženy počas tehotenstva. Počas návštev by mala pôrodná asistentka zistiť podmienky v sociálnom prostredí, kam matka príde po pôrode, či je pripravená k pôrodu, či má základné vybavenie, ktoré bude potrebovať.

"Obsahom návštev je aj psychofyzická príprava žien na pôrod, poradenstvo týkajúce sa tehotenstva, cvičenia, ktoré pripravia budúcu mamičku na pôrod," priblížila v dôvodovej správe poslankyňa zo Za ľudí Jana Žitňanská, ktorá návrh predložila.

Po pôrode by mala pôrodná asistentka navštíviť matku do 24 hodín od návratu do domácnosti a následne ešte raz počas obdobia šestonedelia. "Asistentka pomáha pri problémoch s dojčením, sleduje zdravotný stav v období šestonedelia a v prípade, že vzniknú vážnejšie problémy, pôrodná asistentka odporúča okamžité vyšetrenie u gynekológa," doplnila Žitňanská.

Na Slovensku by taktiež mohol pribudnúť nový pamätný deň, a to Deň boja proti nenávistným prejavom na deťoch, ktorý by pripadal na 22. septembra. Koaliční poslanci chcú ustanovením pamätného dňa docieliť, aby sa problematike rizikového správania žiakov a študentov venoval adekvátny priestor naprieč základnými a strednými školami na Slovensku.

Zákonodarcovia takisto navrhujú, aby sa za neprípustné považovalo nahliadnutie do korešpondencie v prípade, ak je zrejmé, že ide o korešpondenciu nielen medzi odsúdeným a jeho obhajcom, ale aj s jeho právnym zástupcom. Obdobným spôsobom navrhujú upraviť i právo odsúdeného na telefonický kontakt.

Predkladatelia vysvetlili, že odsúdení či obvinení sú v mnohých prípadoch účastníkmi civilných alebo správnych konaní, ktoré nemajú žiadnu súvislosť s výkonom trestu odňatia slobody alebo s väzobným stíhaní.

Ďalším návrhom je, že ak sa pri dopravných situáciách poškodí cesta v takej miere, že bude môcť ďalej plniť svoju funkciu, nemuselo by sa to viac kvalifikovať ako dopravná nehoda, ale len ako škodová udalosť. Slovo "poškodí" by sa mohlo v tomto ustanovení v prípade schválenia novely nahradiť slovom "znefunkční".

Okrem toho navrhujú poslanci zmeniť lehotu po dopravnej nehode, počas ktorej sa na účely vedenia záznamov v evidencii dopravných nehôd považuje zosnulá osoba za usmrtenú. Táto lehota by sa mohla predĺžiť z 24 hodín na najviac 30 dní po nehode.