Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) po dvoch neúspešných pokusoch otvoriť schôdzu podal návrh a tento bod sa zaradí do programu najbližšej riadnej schôdze, ktorá sa má začať v marci.

Všetko rozprúdilo štvrtkové vyhlásenie prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá povedala, že súčasná politická situácia charakterizovaná legislatívnou parlamentnou smršťou ohrozujúcou ústavné princípy a verejné financie, je pre Slovensko neúnosná a žiada si skorší termín volieb.

Opozičná strana Smer-SD už dlhodobo odmieta schválený septembrový termín volieb a navrhuje ich konanie 24. júna 2023. Argumentujú, že vláda s obmedzenými kompetenciami nie je oprávnená, a tým ani schopná plniť základné úlohy a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. „Považujem za hanebné, keď sa takto nakladá s návrhom na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej sa má rokovať o vážnej veci. Napriek tomu, že sála bola plná ľudí, prezentovalo sa len okolo 50 – 60 poslancov,” okomentoval situáciu po neúspešnom otvorení schôdze šéf Smeru Robert Fico. Zároveň však zdôraznil, že jeho poslanci podajú ďalší návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k tejto téme tak, aby sa konala ešte budúci týždeň.

Strana SaS, ktorej postoj v tejto veci je kľúčový, pred schôdzou avizovala, že ju nepomôže otvoriť. Predseda liberálov Richard Sulík uviedol, že dohodu, na ktorej sa dohodla bývalá vládna koalícia, dodržia, preto preferujú septembrový termín volieb. Podľa šéfa liberálov je termín júnových volieb v rukách prezidentky. Ako poukázal, ak hlava štátu vymenuje úradnícku vládu, prakticky celý parlament vrátane SaS odsúhlasí predčasné voľby na jún.

Líder OĽaNO Igor Matovič pritom ešte vo štvrtok konštatoval, že pokiaľ by prezidentka vymenovala úradnícku vládu, poslanci OĽaNO by hlasovali za čo najskoršie predčasné voľby. V piatok však už hovoril niečo iné.

Medzitým sa ale v piatok k situácii vyjadrila aj samotná prezidentka, ktorá úradnícku vládu vymenovať neplánuje. „Je to nástroj na riadenie štátu. Je to zodpovedný krok, ktorý urobím vtedy, keď vláda Eduarda Hegera zlyhá závažným spôsobom v dôležitých kompetenciách, ktoré som naznačila v januárovom vyhlásení,“ vysvetlila prezidentka.

Poslanci v piatok plánovali ukončiť februárovú schôdzu a neprerokované návrhy zákonov presunúť na marec, aby nemuseli zasadať budúci týždeň. Od pondelka sa totiž začínajú jarné prázdniny na západnom Slovensku a mnohí z nich majú v pláne využiť to na lyžovačku. "Štát je v troskách a prioritou väčšiny v Národnej rade bolo ukončiť rokovanie preto, aby sme budúci týždeň mali možnosť sledovať lyžiarskych expertov z radov vládnej koalície, ktorí sa budú po svahoch naháňať po celej Európe,” kritizoval Robert Fico. AKO ODLOŽENIE schôdze kvôli lyžovačke VIDIA ODBORNÍCI si prečítajte v galérii!

Ako situáciu v parlamente a neotvorenie schôdze vidia odborníci? "Je to prirodzené, keďže opozícia, ktorá to iniciovala, nemá väčšinu v parlamente. Druhá strana - vláda koalícia a SaS, zas otvoriť túto schôdzu nechce," hovorí politológ Radoslav Štefančík. "Zrejme budeme musieť rešpektovať, že voľby budú 30. septembra, aj napriek tomu, že si nemyslím, že je to vhodný termín," pokračoval ďalej odborník.

"Oveľa vhodnejší by bol júnový termín, lebo táto vláda nemá legitimitu, nemá väčšinu v parlamente, niektorí poslanci, sa zdá, odtrhli z reťaze a vláda prakticky, nemá také postavenie, aké by jej to vyplývalo z ústavy," vysvetľoval Štefančík. "Bolo by lepšie keby sa ten chaos a marazmus skončil čo najskôr, a prišla nová vláda. Aj keď na druhej strane treba pripomenúť, že po každých predčasných voľbách zo Slovenskom to nevyzeralo dobre," podotkol tiež.

"Politická strana, ktorá chce otvoriť schôdzu s nejakou témou, si musí zohnať dostatočný počet poslancov. Je to teda záležitosť toho, že Smer si nedokázal zabezpečiť dostatočný počet hlasov. V tom nie je vládna koalícia vinná," myslí si politológ Tomáš Koziak. Aký termín predčasných volieb by bol najvhodnejší? „Chápem aj jednu aj druhú argumentáciu. Obidvom stranám ide o jednu vec: urobiť si čo najlepšie podmienky na to, aby vo voľbách získali čo najväčší počet hlasov. Je samozrejmé a logické, že Smeru vyhovuje, aby to bolo v júni. Pretože ak to bude v septembri, vládne strany majú dostatok príležitostí, aby využili, že sú vládnymi stranami, a prostredníctvom prijatých opatrení, voličov presvedčili, aby ich volili," vysvetľoval Koziak.

