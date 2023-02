Poslanci navrhujú OBROVSKÚ VÝHODU pre majiteľov psov z útulku: Chcú im odpustiť DAŇ!

Občania by nemuseli platiť daň za psa, ktorého si vezmú z útulku alebo karanténnej stanice. Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Do Národnej rady (NR) SR ju predložili nezaradení poslanci okolo Kristiána Čekovského.