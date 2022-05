V novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 poslanci koaličnej SaS navrhli umožniť úhradu odvodov podľa aktuálnej finančnej situácie prevádzkovateľov hazardných hier. Lehota úhrady odvodov z prevádzkovania hazardných hier by sa mala posunúť v mesiaci apríl 2022 na august 2022.

Lehota úhrady odvodov, ktorá uplynie od účinnosti tohto zákona do konca augusta 2022, by sa mala posunúť do konca decembra 2022. Za odklad úhrady odvodov sa má stanoviť úrok podľa pravidiel Európskej komisie (EK).

"Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb," poznamenali predkladatelia. Týmto opatrením by tak nemala byť poskytovaná štátna ani minimálna pomoc. Podľa poslancov je toto opatrenie pre prevádzkovateľov hazardných hier zásadné, pričom nebude mať vplyv na štátny rozpočet.