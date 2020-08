Zákonodarca má na svojich asistentov a kancelárie vyhradených mesačne 2 949 eur. Môže ich minúť podľa vlastného uváženia, a teda zamestnať jedného až troch pomocníkov. Peniaze, ktoré by zo svojho rozpočtu neminuli, by zostali štátu. Až 26 poslancov zamestnáva iba jedného asistenta, ktorý dostáva celý spomínaný mesačný rozpočet. Takto štedro svojho asistenta platí napríklad aj Janka Cigániková z SaS. „Zabezpečuje všetky činnosti od IT oblasti až po medicínsku časť. Ja mu zadám, čo potrebujem a on to vyrieši. Som s ním spokojná a kanceláriu nepotrebujem. Využívam tú v parlamente.“2 949 eurami sa každý mesiac obohatí napríklad aj asistent predsedu Sme rodina Borisa Kollára, Ľuboša Blahu zo Smeru, Jany Žitňanskej zo Za ľudí a Gábora Grendela z OĽaNO.

SEXI POSLANKYŇA Janka Cigániková rada predvedie svoju figúru v plavkách. Na pláž sa predsa v roláku nechodí. Zdroj: FACEBOOK

Množstvo poslancov dáva svojim asistentom iba o pár desiatok centov menej. Niektorí asistenti, ako napríklad členky vznikajúcej strany Hlas Ľubici Laššákovej, zarábajú 2 948 eur a asistentka Petry Krištúfkovej zo Sme rodina ešte o euro menej. Zaujímavý je aj plat asistentky Radovana Marcinčina z klubu OĽaNO, ktorá od štátu dostáva 2 948,40 eura. „Pobavili ste ma. Nám došiel taký predpis, že maximum je taká suma. Ona sa totiž mení,“odpovedala Marcinčinova asistentka Katarína Poláčková na otázku, či si už nezaslúži aj tých 60 centov. Krištúfková s Laššákovou na podobné otázky neodpovedali.



Na opačnom konci rebríčka príjmov je 9 asistentov, ktorí sa musia zmieriť s jediným eurom. Asistent poslanca Sebastiána Kozareca zarába dokonca 2 eurá mesačne. Po jednom eure inkasujú napríklad dvaja asistenti Romany Tabák a Márie Šofranko z OĽaNO. „Využila som možnosť troch asistentov, aby som poskladala čo najlepší tím. Dvaja asistenti podnikajú a preto zastávajú len pozíciu zastupujúcich asistentov a radcov,“ povedala Tabák.



Ten, kto ušetrí na asistentoch, môže investovať do kancelárií. To naplno využíva nezaradený poslanec Ján Ferenčák zo skupiny okolo Petra Pellegriniho, ktorý má až 3 kancelárie v rôznych mestách. „Ako primátor a viceprezident Únie miest Slovenska sa venujem otázkam regionálnej politiky a mám záujem byť čo najbližšie k ľuďom vo viacerých regiónoch,“ povedal Ferenčák. Tri kancelárie využívajú aj poslanci Smeru Marián Saloň a Viliam Zahorčák. „Keďže poslanec Marián Saloň pochádza z východného Slovenska, tak je správne mať kancelárie tam. Preto sú prenajaté kancelárie v Starej Ľubovni, Sabinove a Stropkove. Kancelárie sa využívajú na komunikáciu s členmi strany Smer-SD, navštevujú ich aj občania, resp. obyvatelia daného okresu. Kancelárie sú využívané efektívne,“ povedal Saloňov asistent Tomáš Hmeľár.

Na snímke prázdne stoličky poslancov NR SR z OĽaNO, ktorí opustili rokovaciu miestnosť tesne pred začiatkom mimoriadnej schôdze k odvolávaniu predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO), vpravo prázdne stoličky poslancov OĽaNO 23. júla 2020 v Bratislave. Poslancom sa na prvýkrát nepodarilo otvoriť mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu premiéra Igora Matoviča (OĽaNO). Plénum nebolo uznášania schopné. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) vyhlásil hodinovú prestávku. FOTO TASR - Martin Bau Zdroj: Martin Baumann



Smeráci Vladimír Baláž a Juraj Blanár majú zase kancelárie v mestách, odkiaľ pochádzajú, teda zo Žiliny a z Banskej Bystrice. Obaja si ich prenajímajú od Agentúry Smer, ktorej jediným konateľom je exminister vnútra Robert Kaliňák a vlastníkom politická strana Smer. Baláž s Blanárom na naše otázky nereagovali.



Medzi poslaneckými asistentmi pritom nie je núdza ani o známe mená. Asistentom poslankyne za Smer Jany Vaľovej je brat známej moderátorky Anety Pariškovej Adam Parišek. Tomu poslankyňa vyhradila 1 990 eur mesačne. „Je vyštudovaný novinár a má reklamnú agentúru. Vie mi teda poradiť pri množstve vecí, dokonca aj pri písaní článkov a blogov. Je šikovný a akčný. Pracuje pre mňa už dlho a som s ním veľmi spokojná,“povedala Vaľová o svojom asistentovi. Inému smerákovi Martinovi Nemkymu robí za 400 eur asistenta Eugen Cimmermann, známy tiež aj ako advokát obvineného Norberta Bödöra.