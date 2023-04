Poškodzujú im srdce i mozog: Poslanci chcú obmedziť predaj energetických nápojov pre mladých

Predaj energetických nápojov pre mladých do 15 rokov by sa mohol obmedziť. Vyplýva to z návrhu na vydanie zákona o obmedzujúcich opatreniach pri predaji energetických nápojov, ktorý do parlamentu predložila skupina poslancov Národnej rady (NR) SR. Účinnosť zákona sa navrhuje od roku 2025.