Pripravované projekty Mikuláša Dzurindu a Lucie Ďuriš Nicholsonovej zatiaľ pripomínajú skôr „Columbovu ženu”. Kým prvý menovaný hovorí o svojich neznámych „politických žiakoch" a strane Spolu, tak europoslankyňa vraj rokuje o spolupráci s Pavlom Mackom (58), Jozefom Mihálom (57) a ďalšími osobami. V oboch prípadoch sa však hľadá líder a žiadny volebný subjekt zatiaľ nevznikol.

Ako – také jasné kontúry má zatiaľ len ODP, ktorej „velí” minister Ján Budaj. Podľa našich informácií sa snažia do svojho projektu zapojiť aj ministrov, primátorov, exposlancov, ako aj tvár nežnej revolúcie Milana Kňažka. „Absolútne vylučujem vstup do politiky. Nemám taký záujem.“ Podľa našich informácií by však Kňažko mal byť len akýmsi poradcom v pozadí. „Budaj a Kňažko sú si blízki, tak by neprekvapilo, keby sa do toho zapojil. Z tejto stránky by to fungovalo, lebo sú to ľudia s rovnakým nastavením,“ povedal politológ Grigorij Mesežnikov (64) s tým, že je otázne, aké preferencie by na seba nabalili.