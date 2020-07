Známa europoslankyňa už dnes naznačila, že od snemu nečaká nijaké podstatné zmeny v štruktúrach strany. "Predseda, ktorý už nechcel byť predseda, lebo ho už nebaví chodiť do súbojov v diskusiách v TV a ani v parlamente a vlastne ho to už celé nebaví ( to povedal on sám), predsa len bude opať kandidovať a bude predseda. Aj keď, už vieme, že opať nebude líder vo voľbách, lebo to bol býval povedal pred týždňom v Na telo s Michalom Kovačičom podpredseda Jurko B.,"začala Beňová ironicky. Otázne je podľa nej najmä to, či bude nejaká logika počas sobotného snemu.

Podľa jej slov sa však nechá prekvapiť novými podpredsedami strany. Nevie totiž, podľa akých kritérií ich budú vyberať, no podľa medializovaných informácií sa nestotožňuje s minimálne jednou nomináciou. "Nepočula som o nominácii na funkciu podpredsedov ani o jedinom ženskom mene. Nemám ambíciu kandidovať ( mám aj bulvárom potvrdené alibi, že môj život bol nateraz naplnený nepomerne vačším šťastím a poslaním), ale v čase, keď všetky strany prezentujú z roznych úrovní ženy, je to úplné nepochopenie politickej realitym" dodala zarazene.

Mohlo by vás zaujímať: