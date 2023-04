Spišiak sa v rozhovore pre Denník N pýtali, či je za legalizáciu marihuany. "No aj za tú, ale za určitých podmienok," reagoval Spišiak. „S tým policajti môžu mať trochu problém,” odvetila na to novinárka. „Môžu. Keď som bol viceprezident alebo prezident, tak som vždy chcel vyriešiť problém, čiže drogovú kriminalitu. V čom spočíva drogová kriminalita? A prečo je to také drahé a zločinci na tom zarábajú miliardy? Lebo je to nelegálne a niektorí ľudia to chcú. Zvažoval som aj takú možnosť, že čo keby sme zlegalizovali všetky drogy a vyfúkli sme im biznis… aj na také debaty som bol prístupný. Každý sa má rozhodovať sám, ale je to na dlhšie úvahy. Som otvorený akýmkoľvek riešeniam, ktoré pomôžu spoločnosti a hlavne jedincovi, lebo ten je najdôležitejší, nie masa," vysvetľoval svoje stanovisko Spišiak.

Vyhlásenie Spišiaka o legalizácii drog zarazilo viacero opozičných politikov. „Jaroslav Spišiak, bývalý policajný prezident, je za legalizáciu všetkých drog. Dal to na Foresta Gumpa a urobil hanbu nielen svojmu pánovi Oszkarovi Világimu, ale aj Progresívnemu Slovensku,” uviedol na sociálnej sieti predseda Smeru-SD Robert Fico. „Toto muselo spotiť nielen mladého Šimečku (a to už je čo povedať), ale ešte viac jeho pána,” kritizoval ďalej Fico.

„Aj keď pôsobím v politike, v prvom rade som lekár. A keď ako lekár počujem nápady novej posily Progresívneho Slovenska a bývalého policajného prezidenta, ako chce zlegalizovať všetky drogy, zastavuje sa mi rozum. Verím, že žiaden rozumný človek legalizáciu všetkých drog nemôže podporiť. Oni sa asi načisto zbláznili!” napísal poslanec mimoparlamentného Hlasu-SD Richard Raši. „Nová tvár PS Spišiak chce legalizovať drogy. Ak táto bruselsko-bratislavská partia nevidí, že ľuďom chýbajú potraviny a nie drogy, tak Boh ochraňuj Slovensko,” pridal sa jeho kolega Matúš Šutaj Eštok.

V súvislosti s dosť kontroverzným výrokom Spišiaka sme poprosili o stanovisko aj Progresívne Slovensko. „Jaroslav Spišiak je legenda boja proti organizovanému zločinu na Slovensku a toto je zoznam ľudí, ktorí sa od jeho vstupu do PS z neho snažia spraviť cez zmanipulované zostrihy ,legalizátora drog': Robert Fico, Denisa Saková, Richard Raši a Matúš Šutaj Eštok. Ten zoznam hovorí sám za seba. Je vizitkou ich strachu a som rád, že sa k nám pridal, bude veľkou posilou PS pre oblasť vnútra, boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Progresívne Slovensko legalizáciu drog nikdy nepresadzovalo, ani nebude. A ešte jedna vec. Pán Spišiak v živote zažil oveľa horšie útoky a horúcejšie chvíle. Pár politikov z minulosti, ktorí sa snažia prekrútiť jeho slová, ho naozaj z miery nevyvedú,” uviedol predseda PS Michal Šimečka. "Pán Spišiak v živote zažil oveľa horšie útoky a horúcejšie chvíle. Pár politikov z minulosti, ktorí sa snažia prekrútiť jeho slová, ho naozaj z miery nevyvedú," zdôraznil Šimečka.

Na názor o legalizácii všetkých drog sme sa pýtali aj strany Sloboda a Solidarita, ktorá hovorí najmä o dekriminalizácii marihuany. „Dlhé roky sme za dekriminalizáciu marihuany a postupne sa systematickou prácou k tomuto cieľu blížime. Ale zo dňa na deň legalizovať (a nie iba dekriminalizovať) všetky drogy, považujeme za odtrhnutie od reality,” odpísal nám hovora SaS Ondrej Šprlák.

​„Verejne prezentované výroky bývalého prezidenta Policajného zboru a poradcu ministra vnútra SR bagatelizujúce drogovú problematiku treba veľmi dôrazne odmietnuť ako povrchné a nebezpečné,“ napísal na sociálnej sieti generálny prokurátor SR Maroš Žilinka. „Naopak, je potrebné veľmi jasne poukázať na škodlivosť užívania a obchodovania s drogami, ktoré majú ďalekosiahle negatívne celospoločenské dôsledky a nutnosť nekompromisného potierania a profesionálneho riešenia tohto fenoménu devastujúceho štát,“ zdôraznil.

Tiež nás zaujímalo, ako tému legalizácie drog vnímajú samotní odborníci. „Ide o legitímny názor v rámci politicko-spoločenskej debaty v rámci protidrogovej problematiky. Okrem iných oficiálne dlhé roky zastával tento názor i globálny týždenník The Economist. Dôležité je, z akého uhlu sa na problematiku pozeráme. Pán Spišiak má do istej miery pravdu, čo sa týka kriminality. Ale ako ukazujú fakty z krajín, kde legalizovali napr. marihuanu - síce sa výrazne redukovala, no nie úplne odstránila drogová kriminalita. Ekonomicky by to však mohlo byť prínosné, z ľudského hľadiska by bolo pravdepodobne tiež menej ľudí trestaných,” hovorí riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica.

„Avšak všetky protidrogové zákony majú za cieľ chrániť zdravie a eliminovať negatívne sociálne dosahy užívania drog. V tomto kontexte je podstatné zdravotné stanovisko. Zo zdravotníckeho hľadiska, ak by došlo k akémukoľvek zvýšeniu dostupnosti užívania psychoaktívnych látok (,drog'), zvýšila by sa ich konzumácia v spoločnosti a tým aj časť tých užívateľov, ktorí by mali problém so závislosťou. Názorným príkladom je legálna látka - alkohol. Preto je potrebné pri úvahách počítať s primeraným zvýšením kapacít do zdravotníctva. Tak ako to urobili pri dekriminalizácii drog u užívateľov v Portugalsku,” vysvetľoval Okruhlica.

„Logicky by sa musela na to u nás použiť časť zvýšených ekonomických príjmov a očakávaných úspor z oblasti rozpočtu dnes určeného pre políciu a súdnictvo. Je to i preto politická a celospoločenská otázka. Nikdy som však u nás nepočul hlasy, ktoré by argumentovali, že by sa súčasne plánovalo navýšenie prostriedkov v rozpočte SR presunom ich časti z kapitol MV a MS SR do zdravotníctva," podotkol tiež odborník.