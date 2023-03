Slovensko by mohlo poslať stíhačky MiG-29 na Ukrajinu spolu s Poľskom. Dočasne poverený minister obrany Jaroslav Naď (41) to potvrdil vo štvrtok s tým, že rozhodnutie o poskytnutí lietadiel ešte nebolo urobené, keďže ho musí spraviť vláda alebo parlament!

Avizoval tiež novú ponuku náhrady za migy, ktorá podľa neho niekoľkonásobne prevyšuje hodnotu stíhačiek. Zatiaľ však definitívne rozhodnutie stále nepadlo. Kto rozhodne o prípadnom darovaní stíhačiek sa dočítate v galérii!

Šéf rezortu by uvítal, aby sa v Ústave SR jasne stanovilo, kto má aké právomoci v prípade dočasne poverenej vlády.

VIDEO: Posledné dni slovenských stíhačiek MIG-29 vo vzduhu (august 2022)

Nemyslí si, že o záležitostiach, ako je darovanie stíhačiek, by mala rozhodovať prezidentka. "Ak by to malo byť stanovené, tak by to rozhodnutie malo ísť na vládu," vyhlásil s tým, že by išlo podľa neho o najsprávnejšie a najjednoduchšie riešenie.

Naď zároveň vyzval, aby sa rozhodnutie o migoch už prijalo, odmieta politikárčenie. Ako pripomenul, migy môžu na Ukrajine zachraňovať životy a Slovensko ich viac nepotrebuje.

