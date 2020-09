Žije si ako v bavlnke! Podnikateľka Mirka z Levíc je matkou 11. dieťaťa súčasného šéfa parlamentu Boriska Kollára (55). Hneď po pôrode dostala do daru luxusný džíp a sociálne siete zásobuje fotografiami z dovoleniek. Boris Kollár (55) si stále si drží status veľkého milovníka žien a multiotecka.

Tento rok sa mu narodil 11. potomok. Hoci syna Markusa, ktorý sa narodil tento rok v máji doposiaľ verejne nepriznal, identitu otca prezradila denníku Plus JEDEN DEŇ jeho matka Mirka. A ako sa na bohatého podnikateľa a poslanca patrí, matku jeho syna rozmaznáva.

Levičanka na sociálnych sieťach totiž zverejňuje nové fotografie z dovoleniek. Najnovšie strávili pár dní v stredisku na Donovaloch. Práve tu vlastní Kollár lyžiarsky areál a je pravdepodobné, že matku číslo desať a dieťa číslo jedenásť ubytoval vo svojom rezorte práve on. Na Borisa nedá pritom mladá podnikateľka dopustiť. „Je to veľmi milý, otvorený, priateľský, úprimný človek. Nečakala som, že bude tak v pohode,“ povedala nedávno pre denník Plus JEDEN DEŇ. Ako ďalej prezradila, aj keď sa nestretávajú, majú dobrý vzťah a pravidelne komunikujú.

„Vzťah sa týka viac-menej nášho syna, spolu nie sme. Máme korektné vzťahy,“prezradila. S výchovou Markusa zrejme pomáhajú jej dve dcéry z predchádzajúceho manželstva. Tie spolu s bratom a mamou brázdia dovolenku za dovolenkou.

Ešte počas tehotenstva si užívali vo Vysokých Tatrách poriadnu snehovú nádielku. Po pôrode syna si dopriali pokoj a luxus vo svojom rodinnom dome s veľkým bazénom aj detským ihriskom. Hoci je Kollárov syn ešte malý, s mamou a nevlastnými sestrami už okúsil aj wellnes a maďarské jazero Balaton.Podľa zverejnených fotografií je jeho podoba s politikom a podnikateľom obrovská. Na sociálnej sieti to v komentároch tvrdia aj priatelia mladej Levičanky. „Môj milovaný najkrajší,“napísala k jeho fotke na sociálnej sieti.

