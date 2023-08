Bývalý poslanec Národnej rady SR György Gyimesi opustil poslanecký klub OĽANO v apríli tohto roku. Argumentoval svoj krok rozdielnosťou názorov v zásadných otázkach, akým bol postojom k vojne na Ukrajine a dodávkam zbraní, či nesúhlas s rozhodnutiami vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera.

Odkedy Gyimesi odišiel z OĽaNO, k politike hnutia ani k výrokom svojho bývalého šéfa Igora Matoviča sa nevyjadruje. Najnovšie však spravil výnimku, keď zverejnil na prvý pohľad nevinný status so psíkom, v rámci ktorého však poriadne podpichol lídra hnutia OĽaNO a priatelia a jeho kampaň s fiatkami. „Nerozdávame z cudzieho, staráme sa o to, čo máme. Napríklad o susedovie psa, keď je sused na dovolenke,“ napísal Gyimesi komentár k fotke, na ktorom vidno chutného francúzskeho buldočeka ako si spokojne drieme na gauči v rodinnom dome politika.

Matovič v uplynulé týždne rozprúdil svoju kampaň s fiatkami. Ako informoval, desiatky vozidiel FIAT 50 kúpil za peniaze, ktoré OĽaNO čerpá z volebného štátneho príspevku. Týmto krokom chce zvýšiť účasť ľudí vo voľbách, ktorým prisľúbil vyplatiť 500-eurové príspevky. Auto Fiat 500 má tento sľub symbolicky znázorňovať a fiatky dostali aj nálepku: „500 eur vo vrecku aj v garáži“.

Práve rozdávanie 500 euro ľuďom za účasť vo voľbách kritizoval vo svojom najnovšom príspevku exposlanec Gyimesi. „My máme dnes tak strašne napnutý rozpočet, že nie je 108 miliónov pre samosprávy, hovorí sa o tom, že dôchodcom chcú zobrať trinásty dôchodok, navrhuje sa znížiť materská z troch rokov na dva roky, tiež sa hovorí o tom, že sa zoberie príspevok pri narodení dieťaťa. Pri takýchto opatreniach si nemyslím, že rozdávať 500 euro za voľby je rozumný nápad,“ vysvetľoval dôvod zverejnenia svojho statusu pre denník Plus JEDEN DEŇ Gyimesi.

„OĽANO si dalo podmienku, že nepôjde do vlády s nikým, kto po voľbách nevyplatí 500 euro. Toto je leitmotívom ich kampane a je to napísané aj na autíčkach. Motivovať ľudí na to, aby prišli voliť je správna vec, ale nemyslím si, že v tejto situácii, v ktorej sme a kde je náš rozpočet, by sme mali rozdávať 500 euro len za to, že prídu voliť,“ kritizoval ďalej Gyimesi. A čo si myslí o kampani OĽANO s autíčkami? „Neviem, čo tým sledujú. Ale predpokladám, že táto kampaň bude mať nejaké vyvrcholenie a že niekam to smeruje. Však nechajme sa prekvapiť,“ reagoval na našu otázku politik.

Tiež nás zaujímalo, že keby bol dnes ešte v OĽANO, či by Matoviča odhováral od tohto typu kampane. „To sa nedá. Igor, keď si niečo zmyslí, tak to spraví. Odhovoriť od toho by sa nedal, pokiaľ si myslí, že to má fungovať,“ skonštatoval Gyimesi v súvislosti so svojím exšéfom. „Myslím si, že tých 700-tisíc euro, čo stáli tie autíčka, sa možno dá využiť aj nejak lepšie. Má 9 miliónov eur na kampaň, čo je suverénne najviac zo všetkých politických strán, ktoré kandidujú. Zjavne tie peniaze treba niekde minúť, tak sa minuli aj v Taliansku,“ adresoval ďalšie kritické slová politik Matovičovi.

