"Ministerstvo pod mojim vedením nebude ďalej podliehať lobbingu veľkých podnikov a my tie poplatky násobne zvýšime," povedal šéf envirorezortu na utorkovej tlačovej konferencii. Doplnil, že podniky si vypustené emisie merajú sami a neexistuje systém, ktorý by merania prenášal do centrálnej databázy. Preto je podľa Budaja diskutabilná ich hodnovernosť. Predpokladá, že niektoré výroby sa po prijatí zákonov ekologizujú alebo už neunesú poplatky za znečistenie ovzdušia.

Zaviesť by sa podľa Budaja mala aj pravidelná kontrola kotlov, a to nielen v priemysle, ale aj v domoch. "Mierime tým proti nízkym zdrojom znečistenia, keď si ľudia z nevedomosti spaľujú v kachliach odpadky, gumu alebo plasty," poznamenal.

Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽANO). Zdroj: Pavol Zachar

Envirorezort tiež navrhuje nový index kvality ovzdušia, ktorý sa upraví pre slovenské podmienky. Ľudia by tak mali neustále dostávať informácie o kvalite ovzdušia. V budúcnosti by sa tiež mala zaviesť ochrana ľudí pred zápachom z priemyselnej výroby. "Boj s malými prachovými časticami vedieme v oblasti priemyslu, dopravy a vykurovania rodinných domov," pripomenul Budaj. Dodal, že s tým súvisí komplexná obnova budov, ktorú ministerstvo navrhuje do plánu obnovy. Obnova má znížiť potrebné množstvo energie na vykúrenie domu a vymení zdroj vykurovania za efektívnejší a menej prašný.

Inštitút environmentálnej politiky spolu so Svetovou bankou vypracovali štúdiu, v ktorej hodnotia vplyvy znečistenia ovzdušia na zdravie. Navrhujú model, ktorý na základe poklesu emisií bude vedieť, o koľko menej ľudí by zomrelo, ak by sa zaviedlo nejaké konkrétne opatrenie. "Navrhli sme preto celý národný program pre znižovanie znečistenia. Investície, ktoré vložíme do programu, sa nám niekoľkonásobne vrátia," uviedla analytička IEP Veronika Antalová.